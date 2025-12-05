Умяров назвал человека, в теле которого он хотел бы побывать

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров признался, что хотел бы оказаться в теле форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
– Если бы вы могли поменяться местами с любым человеком, кто бы это мог быть?
– Хотел бы побывать в теле Криштиану Роналду. Посмотреть, как он живет, что делает, как питается, какой у него режим сна и подготовки к матчам. Он добился всего благодаря усердному труду – это вызывает огромное уважение.
- Роналду – 40 лет.
- В этом сезоне чемпионата Саудовской Аравии он забил 10 голов в 9 матчах.
Источник: Спортс