Умяров назвал человека, в теле которого он хотел бы побывать

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров признался, что хотел бы оказаться в теле форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

– Если бы вы могли поменяться местами с любым человеком, кто бы это мог быть?

– Хотел бы побывать в теле Криштиану Роналду. Посмотреть, как он живет, что делает, как питается, какой у него режим сна и подготовки к матчам. Он добился всего благодаря усердному труду – это вызывает огромное уважение.