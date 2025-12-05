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  • Умяров назвал человека, в теле которого он хотел бы побывать

Умяров назвал человека, в теле которого он хотел бы побывать

5 декабря 2025, 16:28
14

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров признался, что хотел бы оказаться в теле форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

– Если бы вы могли поменяться местами с любым человеком, кто бы это мог быть?

– Хотел бы побывать в теле Криштиану Роналду. Посмотреть, как он живет, что делает, как питается, какой у него режим сна и подготовки к матчам. Он добился всего благодаря усердному труду – это вызывает огромное уважение.

  • Роналду – 40 лет.
  • В этом сезоне чемпионата Саудовской Аравии он забил 10 голов в 9 матчах.

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Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Аль-Наср Спартак Роналду Криштиану Умяров Наиль
Комментарии (14)
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Цугундeр
1764941751
) Хорошие заголовки, бомба!) Может он имел в виду тело Ещенко.. По умолчанию.)
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Тинез Розоп
1764941845
Наилька кайфануть решил?…(джорджинку заодно)
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Красногвардейчик
1764942011
Какие то не здоровые желания))
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jabba-the-hat
1764942345
Действительно, смешно))) Особенно лицо Умярова после прочтения заголовка)))
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Benifacto
1764943964
вопросы уровня школоты...мдаа...
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k611
1764945272
Фантазия "бомбардира" в плане заголовков не знает границ...
Ответить
...короче
1764949421
...гнилой репортёришка без мыла наивному Наилю в сраку влез...
Ответить
vick-north-west
1764949658
блин, ну какое у всех нах примитивное мышление. "Обмен разумов" видимо никто не читал.
Ответить
Spartak_forv@
1764950895
Роналду как раз не против,чтоб в его теле побывали
Ответить
alefreddy
1764965891
напьешься и сбудется
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