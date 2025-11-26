Умяров ответил, что новый тренер «Спартака» изменил в игре команды

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал об изменениях после смены Деяна Станковича на Вадима Романова.
– Манера игры изменилась, подход другой, потому что это разные тренеры, разные видения. Понятно, что схему не стали менять, и, я думаю, не поменяем.
Наверное, немного изменились в обороне, раньше мы играли по всему полю, практически в каждой игре 1-в-1.
– Как-то сдержаннее стали?
– Думаю, да, и в центре это сильно бросается [в глаза], потому что раньше могли бегать чуть ли не по всему полю. Наверное, это главное отличие.
- «Спартак» уволил Станковича 11 ноября.
- Романов дебютировал с домашней победы в дерби с ЦСКА (1:0).
