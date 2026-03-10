«Это просто катастрофа»: Титов – о «Спартаке»

10 марта, 11:15
17

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился впечатлениями от матча с «Акроном».

  • Красно-белые победили на своем поле со счетом 4:3. По ходу встречи москвичи вели 3:1, но затем был счет 3:3.
  • Они забили решающий гол на 88-й минуте. Его автором стал бразильский нападающий Маркиньос.
  • «Акрон» также вел в счете по ходу встречи. Дубль в его составе оформил Максим Болдырев.
  • Видеообзор матча на «Лукойл Арене» можно посмотреть здесь.
  • У «Спартака» в следующем туре гостевой матч с «Зенитом» (14 марта).

– «Спартак» пропустил десять мячей за три матча. В соперниках были не самые результативные команды – «Сочи» и «Акрон». Не настораживает ли это вас как болельщика и футбольного специалиста?

– Как болельщику мне понравился матч с «Акроном». Есть интрига, есть противостояние. Дзюба играл в «Спартаке», все это помнят, счет 2:5 с «Динамо» в Кубке и так далее. Болельщику – вообще супер!

Как специалист, который играл в футбол, я понимаю, что это просто катастрофа. Пропускать за три матча десять мячей – это в среднем 3,3 гола за игру, конечно, это ужасная история. И здесь у меня вопросы сразу к двум центральным защитникам. Я начал обращать на это внимание – там полная беда. Буду говорить, как есть, пусть они на меня не обижаются.

Я не знаю, что будет дальше. Впереди матч в Питере [против «Зенита»]. Помню один из последних матчей там, когда сыграли 0:0 и должны были выигрывать. Тогда была команда – именно футболисты вышли и выдали суперматч, а «Зенит» чудом отскочил. Сейчас у меня нет таких надежд, что всe будет хорошо. «Спартак» много пропускает. И мы говорим про «Акрон» – при всeм уважении к их игрокам, там нет футболистов, которых покупают по 30–40 миллионов, как «Зенит». Вот здесь у меня есть опасения, что всe может закончиться не так, как хотелось бы.

Дальше ответный матч с «Динамо» на Кубок, потом «Оренбург» на выезде и «Локомотив» в Москве. Выезд в Оренбург не всем дается легко. Вопросов очень много.

Красногвардейчик
1773131799
А про главную беду Спартака Максименко, Титов скромно умалчивает? А ведь от вратаря очень многое зависит
Ответить
FWSPM
1773132099
"у меня вопросы сразу к двум центральным защитникам" а у меня вопросы к тем кто заявляет задачу борьбы за чемпионство а потом в центр защиты берут одного молодого свободным агентом а второго сбитого летчика с лавки за три копейки.
Ответить
FWSPM
1773132155
ну и конечно надо напомнить о том что мешок на воротах = горе в семье
Ответить
Литейный 4 (returned)
1773132304
Середняки антинародные. Вот и заглотили десяток. Гыгыгы
Ответить
ScarlettOgusania
1773133368
в игре Спартака есть как положительные, так и отрицательные моменты, но в целом игра лишена баланса, что удручает... если в нападении и ПЗ более или менее игра налаживается, то в защите полнейший хаос, который к игре в Питере необходимо купировать... и в воротах пора менять "мешок" на вратаря, который спасает, а не глотает "пилюли" после каждого второго удара по воротам...
Ответить
SLADE2019
1773135255
Про эту катастрофу уже и писать охоты нет. Сколько лет ей уже? Вчера играли те, кто играл и до Карседо. То есть, тренер не видит игроков сильнее тех, кто вышел. И что мы все тогда ждем? Что Карседо найдет какие-то волшебные слова и игроки начнут пархать и жалить? Не будет этого. Вот вчера, кто левым защитником играл? Дмитриев? Всю бровку занимал? Тогда это полное ******, но уже от Карседо.
Ответить
Бумбраш
1773137718
Нужно ещё мешка в калитке поменять,чтож ты, Егор Ильич,Максимку то не упомянешь,он то хоккейным кипером себя мнит,то гандбольным
Ответить
Spammer1
1773139870
Всë будет хорошо
Ответить
алдан2014
1773145819
Шеф, усё пропало! Егорушка,это Спартак,от него что угодно можно ожидать. Стабильности нет. Последний раз уверенность в команде и результате,была в чемпионский сезон.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1773146666
Даже бромонтанщику стыдно за антинародных. Гыгыгы
Ответить
