«Это просто катастрофа»: Титов – о «Спартаке»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился впечатлениями от матча с «Акроном».

Красно-белые победили на своем поле со счетом 4:3. По ходу встречи москвичи вели 3:1, но затем был счет 3:3.

Они забили решающий гол на 88-й минуте. Его автором стал бразильский нападающий Маркиньос.

«Акрон» также вел в счете по ходу встречи. Дубль в его составе оформил Максим Болдырев.

У «Спартака» в следующем туре гостевой матч с «Зенитом» (14 марта).

– «Спартак» пропустил десять мячей за три матча. В соперниках были не самые результативные команды – «Сочи» и «Акрон». Не настораживает ли это вас как болельщика и футбольного специалиста?

– Как болельщику мне понравился матч с «Акроном». Есть интрига, есть противостояние. Дзюба играл в «Спартаке», все это помнят, счет 2:5 с «Динамо» в Кубке и так далее. Болельщику – вообще супер!

Как специалист, который играл в футбол, я понимаю, что это просто катастрофа. Пропускать за три матча десять мячей – это в среднем 3,3 гола за игру, конечно, это ужасная история. И здесь у меня вопросы сразу к двум центральным защитникам. Я начал обращать на это внимание – там полная беда. Буду говорить, как есть, пусть они на меня не обижаются.

Я не знаю, что будет дальше. Впереди матч в Питере [против «Зенита»]. Помню один из последних матчей там, когда сыграли 0:0 и должны были выигрывать. Тогда была команда – именно футболисты вышли и выдали суперматч, а «Зенит» чудом отскочил. Сейчас у меня нет таких надежд, что всe будет хорошо. «Спартак» много пропускает. И мы говорим про «Акрон» – при всeм уважении к их игрокам, там нет футболистов, которых покупают по 30–40 миллионов, как «Зенит». Вот здесь у меня есть опасения, что всe может закончиться не так, как хотелось бы.

Дальше ответный матч с «Динамо» на Кубок, потом «Оренбург» на выезде и «Локомотив» в Москве. Выезд в Оренбург не всем дается легко. Вопросов очень много.