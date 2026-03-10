Новичка ЦСКА назвали «катастрофой»

Журналист, комментатор Илья Казаков высказался об обороне ЦСКА на старте весны.
«Рейс – пока это катастрофа.
Без Дивеева и Лукина оборона «армейцев» выглядит намного слабее», – написал Казаков.
- ЦСКА взял 31-летнего Рейса зимой у «Спортинга» в качестве свободного агента. За москвичей Матеус успел провести три матча.
- Ранее Рейс провел за «Спортинг» 222 матча, отметился тремя забитыми голами, сделал 11 результативных передач.
- ЦСКА возобновил сезон чемпионата России с двух поражений – от «Ахмата» и «Динамо». В следующем туре команда Фабио Челестини сыграет на выезде против «Балтики» (14 марта). Зимой перед ЦСКА ставили задачу выиграть РПЛ.
Источник: телеграм-канал Ильи Казакова