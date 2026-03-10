Дзюба указал на большую проблему «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Артем Дзюба оценил ситуацию в клубе.

«Для нашей страны всегда хорошо, когда «Спартак» борется за чемпионство. Мы все заждались, чтобы «Спартак» стал великим. Там очень много качественных футболистов, но не хватает лидеров.

В наше время меня учили, что надо понимать, где ты находишься. Не все футболисты до конца понимают, где они находятся. Очень крутые футболисты. Но когда у вас нет характера и вы разваливаетесь, как с «Динамо», – это неправильно», – сказал Дзюба.