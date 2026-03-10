Дзюба указал на большую проблему «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Артем Дзюба оценил ситуацию в клубе.
«Для нашей страны всегда хорошо, когда «Спартак» борется за чемпионство. Мы все заждались, чтобы «Спартак» стал великим. Там очень много качественных футболистов, но не хватает лидеров.
В наше время меня учили, что надо понимать, где ты находишься. Не все футболисты до конца понимают, где они находятся. Очень крутые футболисты. Но когда у вас нет характера и вы разваливаетесь, как с «Динамо», – это неправильно», – сказал Дзюба.
- Дзюба – воспитанник «Спартака», играл за клуб с 2006 по 2015 год.
- Контракт 37-летнего форварда с «Акроном» действует до 30 июня 2026 года.
- 9 марта «Акрон» проиграл «Спартаку» в Москве со счетом 3:4 в 20-м туре РПЛ. «Спартак» набрал 35 очков и идет шестым в таблице, «Акрон» с 21 очком занимает 11-е место.
Источник: «Матч ТВ»