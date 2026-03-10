Дзюба заявил, что только один российский спортсмен популярнее его

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба оценил уровень своей популярности в России.
«Популярнее меня среди российских спортсменов только Александр Овечкин», – считает Дзюба.
- Артем играет в футбол на профессиональном уровне с 2006 года. Тогда он дебютировал в чемпионате России в составе «Спартака» под руководством уже ушедшего из жизни Владимира Федотова.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории российского футбола. На его счету больше всех голов в чемпионате России, а также за сборную России. Туда игрока не вызывали с прошлого марта.
- В августе Артему исполнится 38 лет. Дзюба не исключал, что летом завершит игровую карьеру.
