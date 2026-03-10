Селюк напророчил «Рубину» чемпионские перспективы при Артиге

Агент Дмитрий Селюк видит чемпионские перспективы у «Рубина» Франка Артиги.

«Я уверен, что в перспективе «Рубин» при Артиге сможет бороться за чемпионство! Но для этого нужно сделать команду Артиги: вкрапить его футболистов, которые будут играть в его атакующий футбол. Безусловно, часть игроков в «Рубине» – очень качественные. Даку, Иву и Грипши – основа.

Сейчас Артига еще до конца не перестроил команду под свой футбол. Я так понимаю, эти 10 игр руководство отдало ему, чтобы он перестроил игру и разобрался, кто выполняет его требования, а кто не совсем подходит. Тогда, возможно, летом будут определенные изменения: кто-то придет, кто-то уйдет.

После этого можно будет говорить, что команда 100 процентов будет выше седьмого места. И это будут первые шаги, а через сезон можно будет говорить о борьбе за тройку или даже за первое место. Но очень многое зависит от того, сможет ли клуб обеспечить его новыми футболистами, которые могут бороться за чемпионства. Причем Артига не будет требовать игроков за 20 миллионов», – сказал Селюк.