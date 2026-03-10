  • Селюк напророчил «Рубину» чемпионские перспективы при Артиге

Селюк напророчил «Рубину» чемпионские перспективы при Артиге

10 марта, 11:32

Агент Дмитрий Селюк видит чемпионские перспективы у «Рубина» Франка Артиги.

«Я уверен, что в перспективе «Рубин» при Артиге сможет бороться за чемпионство! Но для этого нужно сделать команду Артиги: вкрапить его футболистов, которые будут играть в его атакующий футбол. Безусловно, часть игроков в «Рубине» – очень качественные. Даку, Иву и Грипши – основа.

Сейчас Артига еще до конца не перестроил команду под свой футбол. Я так понимаю, эти 10 игр руководство отдало ему, чтобы он перестроил игру и разобрался, кто выполняет его требования, а кто не совсем подходит. Тогда, возможно, летом будут определенные изменения: кто-то придет, кто-то уйдет.

После этого можно будет говорить, что команда 100 процентов будет выше седьмого места. И это будут первые шаги, а через сезон можно будет говорить о борьбе за тройку или даже за первое место. Но очень многое зависит от того, сможет ли клуб обеспечить его новыми футболистами, которые могут бороться за чемпионства. Причем Артига не будет требовать игроков за 20 миллионов», – сказал Селюк.

  • Артига принял «Рубин» в январе вместо уволенного Рашида Рахимова.
  • В минувшем туре РПЛ казанцы победили дома лидера РПЛ «Краснодар» (2:1).
  • «Рубин» занимает в РПЛ 9-е место.

Еще по теме:
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
Гурцкая – о «Рубине»: «Они завалятся, «Ахмат» их съест»
Бубнов определил, кто финиширует в РПЛ выше – «Балтика» или «Рубин» 8
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Рубин Артига Франк
Главные новости
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
2
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
3
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
6
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
8
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
6
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
Промес признался в совершении преступления
18:10
24
Все новости
Все новости
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
6
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
2
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
44
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
«Крылья Советов» расстанутся с легионером, играющим за команду с 2022 года
11:54
Жирков отметил рост цен на продукты и табак для кальяна
11:42
27
Тюкавин раскрыл, в чем уникальность подхода Гусева к игрокам в «Динамо»
10:46
8
Джикия и Худяков рассмотрят варианты возвращения в РПЛ
10:21
3
Все новости
