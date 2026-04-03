Амарал заявил о посторонних людях, которые мешали его работе в «Спартаке»

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, что оставил в прошлом людей, которые мешали его работе в клубе.
«Не стану называть имен этих людей. Это правда, но в то же время это в прошлом. Мне уже вполне комфортно жить с этим, а у «Спартака» свое будущее. Это были люди не из «Спартака» и не из «Лукойла». Они относились ко мне очень хорошо», – сказал Амарал.
- Амарал был спортивным директором «Спартака» с 1 января по 10 ноября 2024 года.
- После ухода из московского клуба португалец заявил порталу maisfutebol.iol.pt, что в период его работы посторонние люди пытались влиять на принятие решений ради личной выгоды.
