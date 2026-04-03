Пруцев назвал зарубежный чемпионат, в котором хотел бы играть

Полузащитник «Локомотива» Данил Пруцев рассказал, что хотел бы попробовать себя в Примере.

– В сборной есть несколько «легионеров» – Головин, Сафонов, Миранчук. Спрашиваете у них об особенностях игры в Европе?

– Со всеми по чуть-чуть общаемся. На днях у Саши Головина расспрашивал о «Монако». Было интересно его послушать.

– Сами хотели бы в будущем попробовать себя в Европе? И если да, то какой чемпионат импонирует, команда?

– Всегда нравилась и нравится сборная Испании, «Барселона». Хотел бы себя попробовать в Примере. Получится или нет – посмотрим.