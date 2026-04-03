Пруцев назвал зарубежный чемпионат, в котором хотел бы играть

Полузащитник «Локомотива» Данил Пруцев рассказал, что хотел бы попробовать себя в Примере.
– В сборной есть несколько «легионеров» – Головин, Сафонов, Миранчук. Спрашиваете у них об особенностях игры в Европе?
– Со всеми по чуть-чуть общаемся. На днях у Саши Головина расспрашивал о «Монако». Было интересно его послушать.
– Сами хотели бы в будущем попробовать себя в Европе? И если да, то какой чемпионат импонирует, команда?
– Всегда нравилась и нравится сборная Испании, «Барселона». Хотел бы себя попробовать в Примере. Получится или нет – посмотрим.
- 26-летний Пруцев в этом сезоне провел за «Локомотив» 27 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
- Права на футболиста принадлежат «Спартаку», контракт с которым у игрока рассчитан до середины 2028 года.
Источник: «Российская газета»