Семак оценил продуктивность академии «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что выпускник академии клуба Даниил Кондаков получает шансы и выходит на поле, потому что готов к конкуренции.

«Продуктивность работы академии не определяется количеством выпускников, играющих только за «Зенит». Посмотрите, сколько футболистов из зенитовской академии сейчас в РПЛ, и сомнений в том, что она работает хорошо, не останется.

Только, чтобы быть конкурентоспособным в борьбе за место в нашей команде, которая борется только за первое место, нужно обладать набором определенных качеств.

Почему Кондаков получает сейчас шансы? Потому что он готов к конкуренции», – сказал Семак.