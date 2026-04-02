«Локомотив» объявил о продлении контракта с капитаном команды

30-летний вратарь Антон Митрюшкин заключил новое соглашение с «Локомотивом».
Стороны продлили контракт до 2030 года.
«Желаем нашему №1 только «сухих» матчей, ярких побед и больших достижений вместе с «Локо», – написала пресс-служба железнодорожников.
- Антон – воспитанник «Спартака».
- Митрюшкин в «Локомотиве» с июня 2024 года.
- Он пришел из «Химок» в качестве свободного агента.
- Голкипер провел 40 матчей, в которых пропустил 47 голов.
- В начале февраля его выбрали капитаном «Локо».
Источник: телеграм-канал «Локомотива»