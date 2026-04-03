Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой определил фаворита в дерби «Спартак» – «Локомотив»

Мостовой определил фаворита в дерби «Спартак» – «Локомотив»

3 апреля, 00:49
12

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом».

– На данный момент как оцениваете шансы команд на успех, учитывая паузу на сборные и то, что от «Локомотива» в сборную России уезжали семь человек?

– Вряд ли стоит обращать внимание на то, сколько футболистов уезжало в сборные. Те же тренировки, плюс по одному товарищескому матчу. Это никак не повлияет на предстоящий матч. Даже длительных перелетов не было.

А так, начинается финишная прямая. Я бы поставил 55 на 45 в пользу «Спартака».

– Почему?

– Прежде всего, потому что команда будет играть дома. Плюс у «Спартака» идут победы. Если не брать Кубок России. Но из этого турнира красно-белые еще не вылетели.

А железнодорожники немного опускаются. Если они еще проиграют «Спартаку», то будут еще ниже. И тут уже нервы могут начать играть.

– У «Локомотива» может не успеть восстановиться к матчу Алексей Батраков. У «Спартака» пропустит игру с «Локомотивом» Маркиньос. На ваш взгляд, эти потери равнозначны?

– В какой-то мере эти потери сопоставимы. Но тут надо смотреть, кто заменит этих ребят. У «Спартака» здесь побольше выбор. У «Локомотива» выбор исполнителей не такой большой.

Уже сейчас можно назвать девять человек, которые выйдут на поле в составе железнодорожников. Поэтому, если у них кто-то вылетает, сложно представить, кто его заменит.

А что касается Маркиньоса, в запасе есть четыре-пять человек, которые спокойно могут выйти на эту позицию.

– В таком случае, может, Галактионову стоит выпустить даже не до конца готового Батракова?

– Я сто раз был в таких ситуациях сам. Когда что-то болит – это уже не то. Мы сами много играли на уколах. Считаю, что рисковать здоровьем футболиста в таких случаях не нужно.

«Спартак» и «Локомотив» будут играть в открытый атакующий футбол или команды будут выжидать в более закрытом стиле?

– Все будут играть вперед. Если ты видишь, что впереди есть футболист, почему ему не отдать мяч? Если есть возможность обыграть и пробить, никто не побежит назад. Зачем в таком случае сохранять мяч? Главное в таком матче – не играть авантюрно.

  • Матч пройдет в воскресенье, 5 апреля, на «Лукойл Арене».
  • Начало столичного дерби – в 19:30 мск.
  • Перед очной игрой «Локо» идет на третьем месте в таблице РПЛ, а «Спартак» – на шестом.

Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Мостовой Александр
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1775167433
Шансы плюс минус равны
Ответить
boris63
1775178650
Думаю у Спартака шансов на победу побольше.
Ответить
Бумбраш
1775182971
Думаю скоро всё увидим
Ответить
BarStep
1775188530
Думаю, что пятое колесо должно сделать первое Гы
Ответить
Красногорск_Фан
1775191273
Батраков ярко не играл ни разу после зимы. Так что не уверен что его потеря в такой форме критическая. Погода будет хорошая все будут резво носиться. Полагаю дыр-дыр 4-4
Ответить
Терекфан
1775195463
А что говорит об этом Бубнов? Да и о остальных парах тоже,ведь не одними паровозом и кабаном жив РПЛ.
Ответить
SLADE2019
1775197564
Дай бог, дай бог, Александр. Вот только про кие такие спартаковские победы ты говоришь?
Ответить
Александр-Балашов-google
1775205111
Сейчас с этим ВАР говорить о шансах команд, дело прям скажу не благодарное.Косание мяча рукой или попадание в неё мячом в штрафной и бах, пендаль, толчок, неакуратный захват, зацеп, подкат в штрафной и бах снова пендаль, да ещё и КК прилетит и все эти шансы и болтавня перед игрой, просто превратится в прах.
Ответить
alefreddy
1775286909
Маркиниос это потеря однозначно
Ответить
01:04
1
9
2
2
6
4
4
Все новости
Все новости
2
10
12
4
2
1
8
4
1
17
2
7
2
8
4
5
6
1
2
4
49
1
4
30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 