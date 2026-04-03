Мостовой определил фаворита в дерби «Спартак» – «Локомотив»

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом».

– На данный момент как оцениваете шансы команд на успех, учитывая паузу на сборные и то, что от «Локомотива» в сборную России уезжали семь человек?

– Вряд ли стоит обращать внимание на то, сколько футболистов уезжало в сборные. Те же тренировки, плюс по одному товарищескому матчу. Это никак не повлияет на предстоящий матч. Даже длительных перелетов не было.

А так, начинается финишная прямая. Я бы поставил 55 на 45 в пользу «Спартака».

– Почему?

– Прежде всего, потому что команда будет играть дома. Плюс у «Спартака» идут победы. Если не брать Кубок России. Но из этого турнира красно-белые еще не вылетели.

А железнодорожники немного опускаются. Если они еще проиграют «Спартаку», то будут еще ниже. И тут уже нервы могут начать играть.

– У «Локомотива» может не успеть восстановиться к матчу Алексей Батраков. У «Спартака» пропустит игру с «Локомотивом» Маркиньос. На ваш взгляд, эти потери равнозначны?

– В какой-то мере эти потери сопоставимы. Но тут надо смотреть, кто заменит этих ребят. У «Спартака» здесь побольше выбор. У «Локомотива» выбор исполнителей не такой большой.

Уже сейчас можно назвать девять человек, которые выйдут на поле в составе железнодорожников. Поэтому, если у них кто-то вылетает, сложно представить, кто его заменит.

А что касается Маркиньоса, в запасе есть четыре-пять человек, которые спокойно могут выйти на эту позицию.

– В таком случае, может, Галактионову стоит выпустить даже не до конца готового Батракова?

– Я сто раз был в таких ситуациях сам. Когда что-то болит – это уже не то. Мы сами много играли на уколах. Считаю, что рисковать здоровьем футболиста в таких случаях не нужно.

– «Спартак» и «Локомотив» будут играть в открытый атакующий футбол или команды будут выжидать в более закрытом стиле?

– Все будут играть вперед. Если ты видишь, что впереди есть футболист, почему ему не отдать мяч? Если есть возможность обыграть и пробить, никто не побежит назад. Зачем в таком случае сохранять мяч? Главное в таком матче – не играть авантюрно.