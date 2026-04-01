Мостовой: «Безобразие, что в 9 из 16 команд РПЛ работают тренеры, которые футбол только по ТВ видели»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о рейтинге зарплат тренеров чемпионата России по футболу.

– А вы видели рейтинг зарплат у тренеров в РПЛ? Что думаете на этот счeт?

– Мне как-то звонили, но я не стал об этом говорить. Не хотел про эти рейтинги слушать.

– Там, например, Мусаев и Шпилевский получают в разы больше Евсеева и Гусева.

– Да, ужас… Просто ужас. Я посчитал: у нас из 16 команд в девяти работают тренеры, которые футбол только по телевизору видели. Это просто безобразие! Но, как говорится, вот такой у нас футбол, Михалыч.