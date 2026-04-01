Мостовой привел три аргумента за возвращение пива на российские стадионы

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой не согласен с запретом от Министерства здравоохранения на возобновление продажи пива на стадионах.

«В ложах на стадионах есть напитки намного серьезнее пива, и ничего не запрещено.

Я много-много лет провел за границей, много лет прожил там и не видел проблем с пивом на стадионах. Люди спокойно выпивают, смотрят футбол. Да и опыт чемпионата мира [в России в 2018 году] показал, что никаких проблем не было.

У нас камер сейчас больше, чем населения. Если что-то случится, то найдут сразу. Да, есть неадекватные люди, но они есть везде. Кто-то может выпить бокал пива и стать без головы – это опасно, но и это не повод запрещать всем», – заявил Мостовой.