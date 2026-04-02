Зенит - Спартак РПЛ
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1
  • Романцев прокомментировал поведение Талалаева в концовке матча «Балтика» – ЦСКА

Романцев прокомментировал поведение Талалаева в концовке матча «Балтика» – ЦСКА

2 апреля, 21:57
16

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о стычке с участием Андрея Талалаева на последних минутах игры 21-го тура РПЛ против ЦСКА.

  • Талалаева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ (один – условно) и оштрафовали на 300 тысяч рублей.
  • Тренера «Балтики» удалили в компенсированное время выигранного матча с ЦСКА (1:0).
  • Он спровоцировал стычку, выбив мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.
  • «Балтика» сейчас занимает в турнирной таблице четвертое место.
  • В следующем туре калининградцы сыграют на выезде против «Динамо Мх» (5 апреля).

– Под занавес встречи с ЦСКА Андрей Талалаев отправил на трибуну вышедший за пределы поля мяч. За что был удален и дисквалифицирован КДК на четыре матча. А вот Валерий Карпин признал, что в поведении тренера балтийцев есть своя логика, поскольку футбол – это эмоции. Каково, Олег Иванович, ваше мнение об этой истории?

– Возможно, кого-то удивлю, если скажу, что решение КДК по Талалаеву чрезмерно сурово. Не одобряю его поступок, но по-человечески понимаю. В молодые годы со мной что-то похожее случалось.

Потому и присоединяюсь к мнению Валерия Карпина, так как знаю, что в такие моменты тренер превращается в комок нервов. Что наверняка известно и арбитрам.

Талалаев искренне признался, что после потери очков в концовке двух предыдущих матчей он, не сдержавшись, машинально ударил по мячу. Понятно, что для сурового КДК это не оправдание.

Да, тренер должен держать себя в руках в любой ситуации. Но нельзя забывать и об уважении к тем, с кого начинается футбол. Увы, но его к нашему брату становится все меньше.

На самом деле мне очень неприятно и грустно обсуждать эту историю, где у каждого своя правда. Вот и подумал – быть может, создать при КДК группу независимых присяжных заседателей, в которую вошли бы те, кто еще помнит времена, когда тренер был главной фигурой в команде?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Балтика ЦСКА Романцев Олег Талалаев Андрей
Комментарии (16)
Император 1
1775156910
Соглашусь
Ответить
Snek
1775157289
Так то оно так, если бы после всего Талалаев не начал всякую хрень нести.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1775159425
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА все проблемы от Талалаева, вот кдк его наказал, теперь квитанции жкх с меньшми цифрами приходить будут ⚽️
Ответить
andr45
1775199853
Ах-ах, как РОМАНЦЕВ трогательно сочувствует тренеру чужой команды, а о тренерах «Спартака» или гадость какую-нибудь скажет, или отойдет в стороночку, не замечая, как над ними издеваются и решалы, и дюковы разные. А о патологической ненависти Романцева к «Спартаку» свидетельствуют, например, его следующие высказывания: РОМАНЦЕВ О ВАНОЛИ «Сейчас даже сторожем без приличного резюме не устроишься (смеется). Поэтому меня тоже удивляет, когда в наши ведущие команды приезжают специалисты, главным достижением которых является работа помощником какого-то именитого тренера.» РОМАНЦЕВ ОБ АБАСКАЛЕ «Я не знаю, что комментировать. Это прикол над болельщиками, ветеранами, над командой» «Как мне Абаскаль? Рыжий молодой парень»
Ответить
