Романцев прокомментировал поведение Талалаева в концовке матча «Балтика» – ЦСКА

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о стычке с участием Андрея Талалаева на последних минутах игры 21-го тура РПЛ против ЦСКА.

Талалаева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ (один – условно) и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Тренера «Балтики» удалили в компенсированное время выигранного матча с ЦСКА (1:0).

Он спровоцировал стычку, выбив мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.

«Балтика» сейчас занимает в турнирной таблице четвертое место.

В следующем туре калининградцы сыграют на выезде против «Динамо Мх» (5 апреля).

– Под занавес встречи с ЦСКА Андрей Талалаев отправил на трибуну вышедший за пределы поля мяч. За что был удален и дисквалифицирован КДК на четыре матча. А вот Валерий Карпин признал, что в поведении тренера балтийцев есть своя логика, поскольку футбол – это эмоции. Каково, Олег Иванович, ваше мнение об этой истории?

– Возможно, кого-то удивлю, если скажу, что решение КДК по Талалаеву чрезмерно сурово. Не одобряю его поступок, но по-человечески понимаю. В молодые годы со мной что-то похожее случалось.

Потому и присоединяюсь к мнению Валерия Карпина, так как знаю, что в такие моменты тренер превращается в комок нервов. Что наверняка известно и арбитрам.

Талалаев искренне признался, что после потери очков в концовке двух предыдущих матчей он, не сдержавшись, машинально ударил по мячу. Понятно, что для сурового КДК это не оправдание.

Да, тренер должен держать себя в руках в любой ситуации. Но нельзя забывать и об уважении к тем, с кого начинается футбол. Увы, но его к нашему брату становится все меньше.

На самом деле мне очень неприятно и грустно обсуждать эту историю, где у каждого своя правда. Вот и подумал – быть может, создать при КДК группу независимых присяжных заседателей, в которую вошли бы те, кто еще помнит времена, когда тренер был главной фигурой в команде?