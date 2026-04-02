«Крылья Советов» объявили об изменениях в тренерском штабе

«Крылья Советов» прекратили сотрудничество с помощниками Магомеда Адиева, уволенного в среду.
«Тренеры Филипп Соколинский и Беслан Аджинджал, тренер-аналитик Александр Веряскин покидают штаб «Крыльев Советов». Они присоединились к команде перед началом сезона вместе с Магомедом Адиевым.
ПФК «Крылья Советов» благодарит специалистов за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!
Тренерский штаб пополнил 54-летний специалист, экс-футболист, обладатель Суперкубка Грузии (2021) Сергей Бойко», – говорится в публикации в клубном телеграм-канале.
- Адиев возглавлял «Крылья» с июня прошлого года.
- Самарцы занимают 13-е место в таблице РПЛ с 21 очков в 22 турах.
- Команда идет в зоне переходных матчей – в трех баллах от зоны прямого вылета.
- В FONBET Кубке России «Крылья Советов» дошли до полуфинала Пути регионов, где встретятся с ЦСКА.
- Адиев во время паузы на матчи сборных вел переговоры с «Актобе», где ему обещали утроить зарплату, но в итоге казахстанский клуб отказался от его кандидатуры.
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»