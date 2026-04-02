«Крылья Советов» объявили об изменениях в тренерском штабе

«Крылья Советов» прекратили сотрудничество с помощниками Магомеда Адиева, уволенного в среду.

«Тренеры Филипп Соколинский и Беслан Аджинджал, тренер-аналитик Александр Веряскин покидают штаб «Крыльев Советов». Они присоединились к команде перед началом сезона вместе с Магомедом Адиевым.

ПФК «Крылья Советов» благодарит специалистов за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!

Тренерский штаб пополнил 54-летний специалист, экс-футболист, обладатель Суперкубка Грузии (2021) Сергей Бойко», – говорится в публикации в клубном телеграм-канале.