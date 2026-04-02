Дмитрий Комбаров высказался о чемпионской гонке в РПЛ: «Четыре команды должны побороться за золото»

Экс-защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров порассуждал о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге-2025/26.
«Динамо» сейчас показывает очень хороший футбол, но, не думаю, что они будут бороться за чемпионство. У «Спартака» есть проблемы с обороной и тактическими задумками.
Основными претендентами на чемпионский титул вижу «Краснодар» и «Зенит». «Локомотив» показывает результативный и красивый футбол. Он тоже будет претендовать на чемпионство.
Ну и, наверное, ЦСКА сможет, если они решат какие‑то свои внутренние моменты. Мы видели, что у них были проблемы в раздевалке.
Думаю, эти четыре команды должны побороться за золото», – сказал Комбаров.
- В текущем розыгрыше РПЛ прошло 22 тура.
- «Краснодар» лидирует с 49 очками.
- Далее идут «Зенит» (48), «Локомотив» (44), «Балтика» (42), ЦСКА (39), «Спартак» (38).
Источник: «Матч ТВ»