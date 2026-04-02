Дмитрий Комбаров высказался о чемпионской гонке в РПЛ: «Четыре команды должны побороться за золото»

Экс-защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров порассуждал о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге-2025/26.

«Динамо» сейчас показывает очень хороший футбол, но, не думаю, что они будут бороться за чемпионство. У «Спартака» есть проблемы с обороной и тактическими задумками.

Основными претендентами на чемпионский титул вижу «Краснодар» и «Зенит». «Локомотив» показывает результативный и красивый футбол. Он тоже будет претендовать на чемпионство.

Ну и, наверное, ЦСКА сможет, если они решат какие‑то свои внутренние моменты. Мы видели, что у них были проблемы в раздевалке.

Думаю, эти четыре команды должны побороться за золото», – сказал Комбаров.