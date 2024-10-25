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    • Стали известны участники матча легенд «Спартака» и «Динамо» памяти Федора Черенкова

    Стали известны участники матча легенд «Спартака» и «Динамо» памяти Федора Черенкова

    Объявлены имена некоторых именитых футболистов, которые примут участие в матче памяти Федора Черенкова между легендами «Спартака» и «Динамо».

    «Участие в матче памяти Федора Черенкова примут спартаковцы Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Самедов, Дмитрий Парфенов, Сергей Юран, Виктор Онопко, Дмитрий Комбаров, Роман Павлюченко и другие. Со стороны динамовцев на поле выйдут Андрей Каряка, Денис Колодин, Игорь Колыванов, Игорь Семшов и другие», – сказал источник РИА Новости.

    По словам источника, тренерами команды легенд «Спартака» станут Олег Романцев, Ринат Дасаев и Сергей Родионов. Ветеранов «Динамо» будут тренировать Валерий Газзаев и Александр Бородюк. Также планируется привлечь Юрия Семина и Владимира Пильгуя.

    • Игра состоится 13 ноября на домашнем стадионе «Спартака».
    • Черенков – рекордсмен красно-белых по сыгранным матчам за клуб, трехкратный чемпион СССР и чемпион России в составе «Спартака».
    • Черенков ушел из жизни 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.

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    Источник: РИА Новости

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    Сегодня, 15:35
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    Комментарии (8)
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    The only one
    1729860656
    интересно будет посмотреть.
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    ...уефан
    1729862554
    ...Гаврилов, вроде планировал присутствовать, но...
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    Fandorine
    1729863384
    Где Пятницкий?!
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    subbotaspartak
    1729864768
    Оформят поди прилично и соответственно...
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    neim
    1729867738
    А что, про Саню Мостового опять забыли ? Вот вони-то будет ))).
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