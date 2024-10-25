Стали известны участники матча легенд «Спартака» и «Динамо» памяти Федора Черенкова

Объявлены имена некоторых именитых футболистов, которые примут участие в матче памяти Федора Черенкова между легендами «Спартака» и «Динамо».

«Участие в матче памяти Федора Черенкова примут спартаковцы Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Самедов, Дмитрий Парфенов, Сергей Юран, Виктор Онопко, Дмитрий Комбаров, Роман Павлюченко и другие. Со стороны динамовцев на поле выйдут Андрей Каряка, Денис Колодин, Игорь Колыванов, Игорь Семшов и другие», – сказал источник РИА Новости.

По словам источника, тренерами команды легенд «Спартака» станут Олег Романцев, Ринат Дасаев и Сергей Родионов. Ветеранов «Динамо» будут тренировать Валерий Газзаев и Александр Бородюк. Также планируется привлечь Юрия Семина и Владимира Пильгуя.