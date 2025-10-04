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Федор Черенков
Федор Черенков
Завершил карьеру
25 июля 1959 (67)
| Полузащитник
179 см | 74 кг
Россия
Статистика
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Публикации
Мостовой назвал трех любимых игроков «Спартака»
23 июля
4
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова сыграет в стыках за место в Лиге 1 с первого раунда
11 мая
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова обеспечил себе участие в плей-офф за место в Лиге 1
5 мая
5
Гаврилов определил лучшего футболиста в истории «Спартака»
2 февраля
8
Рабинер назвал своего любимого игрока всех времен и народов
2025.10.04 12:06
2
Губерниев – о сравнениях Промеса и Черенкова: «Истинное кощунство и полный бред»
2025.06.14 01:20
8
«Спартак» проиграл «Динамо» в матче памяти Федора Черенкова
2024.11.13 21:56
9
Стали известны участники матча легенд «Спартака» и «Динамо» памяти Федора Черенкова
2024.10.25 15:35
8
Дзюба назвал главную легенду «Спартака»
2024.10.22 16:29
2
«Где-то ком подступал к горлу»: Карпин поделился впечатлениями от фильма про Черенкова
2024.10.09 20:44
4
Фото
Мостовой поучаствовал в презентации фильма про Черенкова
2024.06.07 10:09
Стало известно, в каком месяце выйдет в прокат фильм о Черенкове
2024.02.05 08:23
Непомнящий определил тройку сильнейших футболистов в истории России
2023.11.18 10:23
Уткин – о памятнике Черенкову: «Это катастрофа»
2020.06.29 14:12
24
Видео
Узнал Глушакова, Черенкова и Кафельникова. Тедеско прошел тест по истории «Спартака»
2019.10.17 15:00
14
Фото
Представлен детальный проект мемориала Черенкова
2019.10.03 14:41
3
Памятник на могиле Черенкова появится летом 2019 года
2018.10.04 16:58
5
Ветераны «Спартака» почтили память Черенкова матчем в «Лужниках»
2016.10.10 20:51
5
Фото
«Спартак» совместно с болельщиками и родственниками установят памятник Черенкову
2016.08.03 09:43
8
Сидоров назначен директором академии «Спартака»
2015.11.24 17:45
Тимофеев: «Мне было приятно сравнение с великим Черенковым»
2015.11.14 13:14
1
Скульптор памятника Черенкову: «Делал этакого победителя, все-таки он воин, некий идол»
2015.10.16 13:05
На «Открытие Арене» появился памятник Черенкову
2015.10.12 17:21
2
Главные новости
Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Генич раскрыл, какой трансфер внутри РПЛ сорвался в последний день летнего ТО
01:45
Ташуев: «У «Спартака» есть одна проблема»
01:35
В Турции объяснили, почему Батраков не вышел в старте «Галатасарая» на матч с «Трабзонспором»
00:57
«Отрезанный ломоть»: Шнякин – о футболисте «Краснодара»
00:47
Реакция Генича на игру «Барселоны»: «Это другой вид спорта»
00:37
Канчельскис спрогнозировал, где ЦСКА закончит сезон РПЛ
00:15
2
Примера. «Барселона» добыла волевую победу над «Севильей» благодаря хет-трику Рафиньи
Вчера, 23:58
Жена Батракова тремя словами отреагировала на разгромное поражение «Галатасарая»
Вчера, 23:49
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Рафинья повторил достижение Месси и Роналду
Вчера, 23:32
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