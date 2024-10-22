Дзюба назвал главную легенду «Спартака»

Воспитанник «Спартака» Артем Дзюба рассказал, какого футболиста считает самым легендарным в истории московского клуба.

По его версии, это Федор Черенков.

– Я еще маленьким его застал, и когда чуть постарше был, мы пересекались. От него действительно шла теплота и доброта. Такие люди меня всегда поражали.

Я немного другой, все мы разные. А ему было достаточно просто спокойно что-то сказать, и ты понимал, что находишься рядом с добрым человеком. Мне кажется, это человек от Бога.

И, наверное, именно поэтому его сильно любили футболисты и болельщики. Для меня он главная легенда «Спартака». Когда говорят о народной команде, я представляю таких бескорыстных людей, которые действительно любят свою команду, футбол.

– Как можешь объяснить этот феномен, что Черенков – народный футболист? Откуда он идет?

– Наверное, еще сказывается то, что у него были проблемы со здоровьем, но, несмотря на это, он все равно играл, и играл потрясающе. Он влюблял в себя своей красотой, добротой и футбольными скиллами.

Как я слышал и видел по телевизору, вроде он ничего такого феноменального не делал, но это все так просто и гениально. В этом его сила. Мне кажется, его проблемы со здоровьем не дали ему до конца раскрыться. Он мог быть еще круче.

– 31 октября выйдет фильм «Федя. Народный футболист». Что бы ты хотел увидеть в нем?

– Максимально правдивую историю о том, каким он был в жизни. Именно то, что не видел никто другой: какие мысли у него были, как воспринимал жизнь, как относился к определенным людям, ведь наверняка в его истории были те, кто к нему плохо относился.

Чтобы это была не киношная история, а правдивая. Когда выходят такие фильмы, каждый должен смотреть, потому что без истории, без прошлого нет будущего.