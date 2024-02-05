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    • Стало известно, в каком месяце выйдет в прокат фильм о Черенкове

    Стало известно, в каком месяце выйдет в прокат фильм о Черенкове

    Режиссер фильма о бывшем игроке «Спартака» и сборной СССР Федоре Черенкове Николай Акелькин сообщил, что выход картины в прокат запланирован на ноябрь 2024 года. Она называется «Федя. Народный футболист».

    «Сейчас идет стадия монтажа фильма, до конца февраля – начала марта мы должны, по нашим прогнозам, закончить его, после этого будем заниматься графикой, звуком, музыкой и другими вещами. Никакого досъема нет, мы весь материал сняли, он хороший, поэтому у нас есть с чем работать. Монтаж – достаточно рутинная, тяжелая, но творческая работа, сидим в темной комнате с большим экраном, обсуждаем каждую сцену, пробуем, монтируем. Но все по плану.

    Мы планируем прокат фильма в ноябре 2024 года, формат премьеры и саму премьеру будем обсуждать с прокатчиками ближе к делу. По мнению коллег и прокатчиков, с которыми мы общались, достаточно хорошее, интересное и масштабное кино получается. Уверен, что это будет очень достойный фильм о Федоре Федоровиче Черенкове», – сказал Акелькин.

    • Съемки фильма завершились 26 октября 2023 года.
    • Черенков – рекордсмен по количеству проведенных матчей за «Спартак» (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994).
    • За сборную СССР он провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды стал бронзовым призером Олимпийских игр.
    • Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.

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    Источник: ТАСС

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    05.02.2024 08:23
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