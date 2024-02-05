Стало известно, в каком месяце выйдет в прокат фильм о Черенкове

Режиссер фильма о бывшем игроке «Спартака» и сборной СССР Федоре Черенкове Николай Акелькин сообщил, что выход картины в прокат запланирован на ноябрь 2024 года. Она называется «Федя. Народный футболист».

«Сейчас идет стадия монтажа фильма, до конца февраля – начала марта мы должны, по нашим прогнозам, закончить его, после этого будем заниматься графикой, звуком, музыкой и другими вещами. Никакого досъема нет, мы весь материал сняли, он хороший, поэтому у нас есть с чем работать. Монтаж – достаточно рутинная, тяжелая, но творческая работа, сидим в темной комнате с большим экраном, обсуждаем каждую сцену, пробуем, монтируем. Но все по плану.

Мы планируем прокат фильма в ноябре 2024 года, формат премьеры и саму премьеру будем обсуждать с прокатчиками ближе к делу. По мнению коллег и прокатчиков, с которыми мы общались, достаточно хорошее, интересное и масштабное кино получается. Уверен, что это будет очень достойный фильм о Федоре Федоровиче Черенкове», – сказал Акелькин.