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Памятник на могиле Черенкова появится летом 2019 года

4 октября 2018, 16:58
5

Памятник на могиле бывшего полузащитника «Спартака» Федора Черенкова на Троекуровском кладбище в Москве установят летом 2019 года.

Футболист скончался ровно четыре года назад в возрасте 55-ти лет. Предположительная причина смерти – опухоль головного мозга.

«В прошлом году наш клуб объявил о сборе средств на памятник легенде. Сейчас на территории кладбища проводятся комплексные работы по изготовлению и возведению памятника. На полный цикл работ потребуется время. Планируется, что вся скульптурная группа будет готова летом 2019 года.

О ходе строительства – этапах и событиях этого непростого, но очень важного для клуба и болельщиков дела – мы будем сообщать дополнительно», – говорится на официальном сайте «Спартака».

Черенков выступал за «Спартак» с 1977 по 1990 год, а также в 1991 и 1993 годах. В составе красно-белых – трехкратный чемпион СССР и чемпион России.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Черенков Федор
Комментарии (5)
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Kulimen
1538664292
Писец...куда мир катиться, клуб просит помощь на памятник. Могли бы и за свои средства установить. А Черенкову светлая память.
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subbotaspartak
1538664604
А у меня есть дома Федина статуэтка ручной работы. Скульптор Юля умерла от рака в 35 лет... Обоим пухом...
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Мары
1538664609
Правильное дело задумали. Удачи !
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zigbert
1538670098
Не знал что на могиле Черенкова еще нет памятника. Это наш кумир и легенда.
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prezent2017
1538720593
4 года прошло, а все скинуться на памятник не могли. Федун деньги за продажу Промеса захапал, на яхту, наверно, новую, играют пацаны, чего с них взять? Где покупки профессионалов, Федун жмот?
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