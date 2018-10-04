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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Памятник на могиле Черенкова появится летом 2019 года

    Памятник на могиле бывшего полузащитника «Спартака» Федора Черенкова на Троекуровском кладбище в Москве установят летом 2019 года.

    Футболист скончался ровно четыре года назад в возрасте 55-ти лет. Предположительная причина смерти – опухоль головного мозга.

    «В прошлом году наш клуб объявил о сборе средств на памятник легенде. Сейчас на территории кладбища проводятся комплексные работы по изготовлению и возведению памятника. На полный цикл работ потребуется время. Планируется, что вся скульптурная группа будет готова летом 2019 года.

    О ходе строительства – этапах и событиях этого непростого, но очень важного для клуба и болельщиков дела – мы будем сообщать дополнительно», – говорится на официальном сайте «Спартака».

    Черенков выступал за «Спартак» с 1977 по 1990 год, а также в 1991 и 1993 годах. В составе красно-белых – трехкратный чемпион СССР и чемпион России.

    Источник: ФК «Спартак»

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    04.10.2018 16:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 октября 2018, 09:23

      4 года прошло, а все скинуться на памятник не могли. Федун деньги за продажу Промеса захапал, на яхту, наверно, новую, играют пацаны, чего с них взять? Где покупки профессионалов, Федун жмот?

      0
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 4 октября 2018, 19:21

      Не знал что на могиле Черенкова еще нет памятника. Это наш кумир и легенда.

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 4 октября 2018, 17:50

      Правильное дело задумали.
      Удачи !

      2
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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 4 октября 2018, 17:50

      А у меня есть дома Федина статуэтка ручной работы.
      Скульптор Юля умерла от рака в 35 лет...
      Обоим пухом...

      3
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 4 октября 2018, 17:44

      Писец...куда мир катиться, клуб просит помощь на памятник. Могли бы и за свои средства установить. А Черенкову светлая память.

      3
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