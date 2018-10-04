Памятник на могиле Черенкова появится летом 2019 года

Памятник на могиле бывшего полузащитника «Спартака» Федора Черенкова на Троекуровском кладбище в Москве установят летом 2019 года.

Футболист скончался ровно четыре года назад в возрасте 55-ти лет. Предположительная причина смерти – опухоль головного мозга.

«В прошлом году наш клуб объявил о сборе средств на памятник легенде. Сейчас на территории кладбища проводятся комплексные работы по изготовлению и возведению памятника. На полный цикл работ потребуется время. Планируется, что вся скульптурная группа будет готова летом 2019 года.

О ходе строительства – этапах и событиях этого непростого, но очень важного для клуба и болельщиков дела – мы будем сообщать дополнительно», – говорится на официальном сайте «Спартака».

Черенков выступал за «Спартак» с 1977 по 1990 год, а также в 1991 и 1993 годах. В составе красно-белых – трехкратный чемпион СССР и чемпион России.