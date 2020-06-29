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Уткин – о памятнике Черенкову: «Это катастрофа»

29 июня 2020, 14:12
24

Журналист и видеоблогер Василий Уткин раскритиковал памятник экс-форварду «Спартака» Федору Черенкову, открытому вчера на Троекуровском кладбище в Москве.

«Я знаю, что многих расстроит то, что я скажу. Может быть, даже обидит. Простите.

Видит бог, игра Федора одно из самых светлых воспоминаний моего детства и юности, они теплы и живы до сих пор. Но открытый вчера памятник на Троекуровском кладбище – просто катастрофа. По счастью, это не последний, думаю, памятник Федору. Уверен, его памятник, который увековечит образ Черенкова, обязательно будет в Москве.

В Кунцево, или в академии, или, может быть, в Лужниках, где есть несколько замечательных скульптур великих игроков. Старостин там замечательный. А это надгробие; его облик определяет родня, конечно. Ну, отлично, раз им нравится, для того ведь и собирали пожертвования», – прокомментировал Уткин.

Инициатором сбора средств на памятник Черенкову было объединение фанатов «Спартака» – «Фратрия». Владелец клуба Леонид Федун выделил на памятник 9 миллионов рублей.

  • Черенков умер в 2014 году.
  • В составе «Спартака» он трижды брал чемпионат страны.
  • Спортсмен сыграл за «Спартак» больше всех матчей (494).

Источник: Телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Спартак Черенков Федор Уткин Василий
Комментарии (24)
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oyabun
1593430319
Я не понимаю, почему публичный человек не чувствует меру ответственности за свои подобные заявления!? Это ведь исключительно дело вкуса, а о них, как известно не спорят. Кому то нравится, кому то нет. Главное памятник поставили, это признак того что человека любили и уважали. Того, что помнят..
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DOCTOR PENALTY
1593431117
Фёдор был кумиром миллионов людей. Уверен, родня это понимает и принимает. Вряд ли были какие-то возражения. Грешно пиариться на таких темах, Васька.
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panmon
1593431940
Согласен с Васей. Ставить памятник нужно в другом месте Кладбище - это кладбище, а не музей! Я бы не хотел, чтобы люди ходилю туда любоваться надгробиями
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PAREVG.
1593432305
Вася, перед тем как сказать - думать надо.
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морозз
1593437140
Василий скоро будет состоять из одной желчи, пора заниматься Вася футболом и только футболом! Хватит нам твоих перлов по всякому поводу и без! Язык твой Вася, враг!
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subbotaspartak
1593437757
Летят самолёты - салют Черенкову! Идут пионеры - Салют Черенкову! А идёт Вася - катастрофа...
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Соарес
1593443149
Наверное это тебя обидет ,хотя врятли,но ты вася г.о.н.д.о.н
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vsespartak01
1593457990
господина уткын!когда вы бросите плеваться в каждый колодец?все вам не нравится,всем вы недовольны!!
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JTherry
1593464997
по данной теме чувство меры и такта отказало не только Уткину, но и многим ниже отписавшимся, стыдно за вас(( тема вовсе не для плоских и имбецильных шуток...
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zigbert
1593503555
А в чем проблема? Инициатором строительства памятника стал клуб Спартак, его болельщики и родственники Черенкова. Что в этом плохого если Федор заслужил такое уважение к себе своей игрой. В такие темы лучше не лезть, особенно Васе.
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