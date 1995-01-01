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    Уткин – о памятнике Черенкову: «Это катастрофа»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин раскритиковал памятник экс-форварду «Спартака» Федору Черенкову, открытому вчера на Троекуровском кладбище в Москве.

    «Я знаю, что многих расстроит то, что я скажу. Может быть, даже обидит. Простите.

    Видит бог, игра Федора одно из самых светлых воспоминаний моего детства и юности, они теплы и живы до сих пор. Но открытый вчера памятник на Троекуровском кладбище – просто катастрофа. По счастью, это не последний, думаю, памятник Федору. Уверен, его памятник, который увековечит образ Черенкова, обязательно будет в Москве.

    В Кунцево, или в академии, или, может быть, в Лужниках, где есть несколько замечательных скульптур великих игроков. Старостин там замечательный. А это надгробие; его облик определяет родня, конечно. Ну, отлично, раз им нравится, для того ведь и собирали пожертвования», – прокомментировал Уткин.

    Инициатором сбора средств на памятник Черенкову было объединение фанатов «Спартака» – «Фратрия». Владелец клуба Леонид Федун выделил на памятник 9 миллионов рублей.

    • Черенков умер в 2014 году.
    • В составе «Спартака» он трижды брал чемпионат страны.
    • Спортсмен сыграл за «Спартак» больше всех матчей (494).

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 14:12
    Комментарии16
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      Рейтинг: +4923

      subbotaspartak 7 минут назад

      Летят самолёты - салют Черенкову!
      Идут пионеры - Салют Черенкову!
      А идёт Вася - катастрофа...

      1
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      Рейтинг: +3241

      морозз 17 минут назад

      Василий скоро будет состоять из одной желчи, пора заниматься Вася футболом и только футболом! Хватит нам твоих перлов по всякому поводу и без! Язык твой Вася, враг!

      0
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      Рейтинг: +5905

      Литейный4 51 минуту назад

      Стыдно за хряков. Гыгыгы

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3241

      морозз > Литейный4 16 минут назад

      Привет дружище! Самому становится стыдно после таких комментов!

      1
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      Рейтинг: +3593

      Борат 1 час назад

      ну может статую дезуву сделают так, что васе понравится !
      гыгы

      0
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      Рейтинг: -1066

      Бoрат > Борат 58 минут назад

      Статуя , вернее резиновая кукла уже есть у пуделя и у аларма . Тебе подарю на новый год . Гыгыгы .

      -1
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      ...
      Рейтинг: +5905

      Литейный4 > Борат 52 минуты назад

      Уася неравнодушен к Ананидзе. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +1609

      Genz 1 час назад

      Если разрешение поставить памятник было на кладбище,то пусть будет так,чем нигде. На стадионе Спартак, ведь есть скульптура Черенкову. ВасЯ нытик и бомбардиру нравится. Я бы с удовольствием его не опубликовал

      0
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      Рейтинг: +606

      PAREVG. 1 час назад

      Вася, перед тем как сказать - думать надо.

      2
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      Рейтинг: +531

      elessar arnor > PAREVG. 53 минуты назад

      не путай с Тарасовым

      0
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      Рейтинг: +2419

      panmon 1 час назад

      Согласен с Васей.
      Ставить памятник нужно в другом месте
      Кладбище - это кладбище, а не музей! Я бы не хотел, чтобы люди ходилю туда любоваться надгробиями

      -1
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      Рейтинг: +17330

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Фёдор был кумиром миллионов людей. Уверен, родня это понимает и принимает. Вряд ли были какие-то возражения. Грешно пиариться на таких темах, Васька.

      3
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      Рейтинг: +59

      cevin cigan 2 часа назад

      Вася ты о чём? Вроде ничего обидного не нёс.....Памятник лично Васи не понравился? Ну может у Васи вкусы не совпадают со вкусами обычных людей?

      3
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      Рейтинг: +531

      elessar arnor > cevin cigan 53 минуты назад

      грешно быть лицемером

      0
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      Рейтинг: +22502

      oyabun 2 часа назад

      Я не понимаю, почему публичный человек не чувствует меру ответственности за свои подобные заявления!? Это ведь исключительно дело вкуса, а о них, как известно не спорят. Кому то нравится, кому то нет. Главное памятник поставили, это признак того что человека любили и уважали. Того, что помнят..

      7
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      Рейтинг: +2415

      Dgad > oyabun 2 часа назад

      Васи надо что то комментировать и обсуждать чтобы быть на виду и на хайпе. А так вы полностью правы.

      4
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