Уткин – о памятнике Черенкову: «Это катастрофа»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин раскритиковал памятник экс-форварду «Спартака» Федору Черенкову, открытому вчера на Троекуровском кладбище в Москве.

«Я знаю, что многих расстроит то, что я скажу. Может быть, даже обидит. Простите.

Видит бог, игра Федора одно из самых светлых воспоминаний моего детства и юности, они теплы и живы до сих пор. Но открытый вчера памятник на Троекуровском кладбище – просто катастрофа. По счастью, это не последний, думаю, памятник Федору. Уверен, его памятник, который увековечит образ Черенкова, обязательно будет в Москве.

В Кунцево, или в академии, или, может быть, в Лужниках, где есть несколько замечательных скульптур великих игроков. Старостин там замечательный. А это надгробие; его облик определяет родня, конечно. Ну, отлично, раз им нравится, для того ведь и собирали пожертвования», – прокомментировал Уткин.

Инициатором сбора средств на памятник Черенкову было объединение фанатов «Спартака» – «Фратрия». Владелец клуба Леонид Федун выделил на памятник 9 миллионов рублей.