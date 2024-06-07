Мостовой поучаствовал в презентации фильма про Черенкова

Бывший полузащитник «Спартака», сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о появлении спортивной драмы «Федя. Народный футболист», посвященной бывшему игроку красно-белых Федору Черенкову.

«Инициатива снять фильм про Черенкова – это превосходно. Когда меня просят назвать одного из лучших футболистов, я всегда вспоминаю Федю. Многие же не знают, как он играл на самом деле. Я то всe это на себе испытал. Помимо того, что он великолепно играл в футбол, он был одним из самых скромных людей, которых я встречал в жизни», – сказал Мостовой.