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    Мостовой поучаствовал в презентации фильма про Черенкова

    Бывший полузащитник «Спартака», сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о появлении спортивной драмы «Федя. Народный футболист», посвященной бывшему игроку красно-белых Федору Черенкову.

    «Инициатива снять фильм про Черенкова – это превосходно. Когда меня просят назвать одного из лучших футболистов, я всегда вспоминаю Федю. Многие же не знают, как он играл на самом деле. Я то всe это на себе испытал. Помимо того, что он великолепно играл в футбол, он был одним из самых скромных людей, которых я встречал в жизни», – сказал Мостовой.

    • В презентации фильма также участвовали генеральный продюсер центра «Сделано в «Дело» Сергей Шишкарeв, заместитель генерального директора РФС Эрика Сурикова и главный актeр фильма – Станислав Румянцев.
    • Фильм выйдет в прокат 31 октября.
    • Черенков выступал за «Спартак» в 1977–1990 и 1991–1993 годах.

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    Источник: официальный сайт «НМГ Кино прокат»

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    07.06.2024 10:09
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    Комментарии (4)
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    fakeid
    1717748225
    с удовольствием посмотрю. мало таких фильмов.
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