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    Федор Черенков - статистика

    Имя Федор
    Отчество Федорович
    Фамилия Черенков
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 июля 1959 (63 года)
    Рост 179
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак 32 6 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.11.1993 1' -90' Спартак (Москва) 3:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    30.10.1993 1' -90' Локомотив (Москва) 0:0 Спартак (Москва)
    24.10.1993 1' -90' ЦСКА (Москва) 0:3 Спартак (Москва)
    10.10.1993 1' -90' Спартак (Москва) 4:0 Луч (Владивосток)
    03.10.1993 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:0 Спартак (Москва)
    24.09.1993 1' -90' Текстильщик (Камышин) 0:0 Спартак (Москва)
    20.09.1993 1' -90' Спартак (Москва) 0:0 Торпедо (Москва)
    11.09.1993 1' -90' Спартак (Москва) 3:0 Крылья Советов (Самара)
    02.09.1993 1' -90' Динамо (Москва) 1:1 Спартак (Москва)
    11.08.1993 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 0:0 Спартак (Москва)
    07.08.1993 1' -90' Асмарал (Москва) 0:3 Спартак (Москва)
    03.08.1993 1' -90' Спартак (Москва) 1:1 Ротор (Волгоград)
    25.07.1993 1' -90' Спартак (Москва) 6:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    21.07.1993 1' -90' Спартак (Москва) 2:0 Уралмаш (Екатеринбург)
    17.07.1993 1' -90' Уралмаш (Екатеринбург) 2:8 Спартак (Москва)
    13.07.1993 1' -90' Жемчужина (Сочи) 2:2 Спартак (Москва)
    09.07.1993 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:1 Спартак (Москва)
    02.07.1993 1' -90' Спартак (Москва) 3:0 Локомотив (Москва)
    27.06.1993 1' -90' Спартак (Москва) 6:0 ЦСКА (Москва)
    20.06.1993 1' -90' Океан (Находка) 1:1 Спартак (Москва)
    16.06.1993 1' -90' Луч (Владивосток) 0:3 Спартак (Москва)
    13.06.1993 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:1 Спартак (Москва)
    16.05.1993 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Спартак (Москва)
    12.05.1993 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:3 Спартак (Москва)
    03.05.1993 1' -90' Спартак (Москва) 3:0 Динамо (Москва)
    12.03.1993 1' -90' Динамо (Ставрополь) 0:2 Спартак (Москва)
    08.03.1993 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:0 Спартак (Москва)
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