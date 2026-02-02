Гаврилов определил лучшего футболиста в истории «Спартака»

Бывший спартаковец Юрий Гаврилов назвал лучшего игрока в истории клуба.

«Лучшим футболистом в истории «Спартака» можно назвать Черенкова, он может им считаться. Ясно, что если ещe раньше во времени смотреть, то можно ещe кого-то найти. Но Черенков был лидером, не только сильным индивидуально, но и играл за команду.

Очень хорошим был Цымбаларь, были Тихонов, Аленичев. Понятно, что позиции разные, разные манеры игры, разное время.

Если говорить про Титова, то он начинал при Черенкове, но он не выделялся на его фоне. А в последние годы за «Спартак» больше иногородние играют.

В своe время выделялся Алекс. Но это всe не наши ребята», – заявил Гаврилов.