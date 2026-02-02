Введите ваш ник на сайте
  • Гаврилов определил лучшего футболиста в истории «Спартака»

Гаврилов определил лучшего футболиста в истории «Спартака»

Вчера, 16:29
6

Бывший спартаковец Юрий Гаврилов назвал лучшего игрока в истории клуба.

«Лучшим футболистом в истории «Спартака» можно назвать Черенкова, он может им считаться. Ясно, что если ещe раньше во времени смотреть, то можно ещe кого-то найти. Но Черенков был лидером, не только сильным индивидуально, но и играл за команду.

Очень хорошим был Цымбаларь, были Тихонов, Аленичев. Понятно, что позиции разные, разные манеры игры, разное время.

Если говорить про Титова, то он начинал при Черенкове, но он не выделялся на его фоне. А в последние годы за «Спартак» больше иногородние играют.

В своe время выделялся Алекс. Но это всe не наши ребята», – заявил Гаврилов.

  • Федор Черенков – воспитанник «Спартака».
  • Он выступал за столичный клуб с 1977 по 1990 год, а также с 1991 по 1993 год.
  • Федор провел за «красно-белых» 494 матча – это рекорд.
  • Атакующий полузащитник забил 121 гол и сделал 13 ассистов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Гаврилов Юрий Черенков Федор
Комментарии (6)
Император Бомжей
1770039349
Одно и тоже у ветеранов спрашивают, одни и те же ответы получают))
Ответить
4ekucT911
1770041334
только сейчас поймал себя на мысли задать такой вопрос. я без негатива, но...атакующий полузащитник, окей. почти полсотни матчей, в которых он забил 121 гол, для полузащитника более чем норм. но, 13 голевых передач, вот что смущает.
Ответить
andr45
1770041719
Вопрос, заданный щелкопером, как и следовало ожидать, крайне некорректен) Разве можно назвать лучшего футболиста, артиста, балерину вообще, без привязки, например, ко времени?) Кто лучше, Уланова или Плисецкая, Лемешев или Соловьяненко, Пеле или Месси и т.д. Согласен с Гавриловым, что Черенков выдающийся мастер) Но Игорь Нетто, которого называли два капитана, Никита Симонян, Галимзян Хусаинов, не меньше Федора Черенкова и другие заслуживают звание лучшего игрока в истории клуба.
Ответить
Интерес
1770047824
"Черенок-это игрок!".Кто сказал???
Ответить
