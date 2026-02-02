Гаврилов определил лучшего футболиста в истории «Спартака»

Бывший спартаковец Юрий Гаврилов назвал лучшего игрока в истории клуба.
«Лучшим футболистом в истории «Спартака» можно назвать Черенкова, он может им считаться. Ясно, что если ещe раньше во времени смотреть, то можно ещe кого-то найти. Но Черенков был лидером, не только сильным индивидуально, но и играл за команду.
Очень хорошим был Цымбаларь, были Тихонов, Аленичев. Понятно, что позиции разные, разные манеры игры, разное время.
Если говорить про Титова, то он начинал при Черенкове, но он не выделялся на его фоне. А в последние годы за «Спартак» больше иногородние играют.
В своe время выделялся Алекс. Но это всe не наши ребята», – заявил Гаврилов.
- Федор Черенков – воспитанник «Спартака».
- Он выступал за столичный клуб с 1977 по 1990 год, а также с 1991 по 1993 год.
- Федор провел за «красно-белых» 494 матча – это рекорд.
- Атакующий полузащитник забил 121 гол и сделал 13 ассистов.
Источник: «Советский спорт»