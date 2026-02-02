Введите ваш ник на сайте
Черданцев объяснил, почему ИИ никогда не заменит комментаторов «Матч ТВ»

Вчера, 12:40
7

У комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева нет опасений, что его заменит искусственный интеллект.

– Не пугает перспектива замены живых комментаторов искусственным интеллектом?

– Никогда этого не произойдет. Невозможно.

– Почему?

– Потому что искусственный интеллект рационален. А человек, принимая решение, которое впоследствии выясняется, что оно гениальное, действует зачастую иррационально.

Кроме того, ИИ лишен естественных эмоций. Никакая программа никогда не научит его импровизировать в прямом эфире. На это способен только человеческий мозг.

Ни один программист или система не пропишут заранее абсолютно все возможные сценарии, которые могут произойти на футбольном поле.

Искусственный интеллект никогда не сможет живо и уникально реагировать на события, сгенерировать что-то свое. Он все равно использует шаблоны.

Никакой искусственный голос не промолчит при четвертом голе Аршавина – это невозможно запрограммировать.

Как ты объяснишь машине, что именно сейчас надо дать паузу? Никак.

Поэтому ведущие прямого эфира и комментаторы могут в последнюю очередь опасаться наступления ИИ.

  • Комментатор в профессии с прошлого века.
  • На «Матч ТВ» Черданцев со дня основания в 2015 году.
  • Уроженец Москвы комментирует матчи, ведет программы.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Черданцев Георгий
sochi-2013
1770027541
Сейчас чердака заменяет кнопка ВЫКЛ звука на пульте. Наверняка ИИ справится лучше.
Ответить
Бромантан
1770028372
А что там сложного? Игнорь что на поле происходит и весь матч футбольные сплетни рассказывай
Ответить
Бумбраш
1770028654
ИИ никогда не сможет визжать как истеричка,тут чердаку равных нет
Ответить
boris63
1770030850
Искусственный интеллект никогда не научить так визжать, как дурачёк Черданцев. Да и не будет "ИИ" визжать, он умнее.
Ответить
Kollljan
1770034019
Что объединяет всех болельщиков РПЛ? Это проклятия в сторону Черданцева и его компании, захвативших все комментаторские должности на Матч тв.
Ответить
шахта Заполярная
1770034680
И еще ИИ не ест пельмени, чипсы и не визжит как потерпевший, да и не несет всякую хрень.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1770038995
True Detective Конечно Чердак в футболе разбирается, однако и использовать Grok можно с пользой для дела. Он может узнать цитаты Раста Коула и процитировать в прямом эфире. Вот, к примеру эти. ❝ Онтологическое враньё о свете в конце тоннеля – вот что продают священники. И психиатры. ❞ ❝ И вот я думаю: вся моя жизнь — это разрастающийся круговорот ***еца. ❞ ❝ Когда-то была только тьма. А теперь, как мне кажется, свет побеждает. ❞ ❝ Как-то мне сказали, что время — это плоский круг. Всё, что мы сделали или сделаем, будет повторяться снова и снова по кругу. ❞ Больше никаких похмелий истории. Только квантовый трезвый апгрейд.
Ответить
Все новости
