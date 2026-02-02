Черданцев объяснил, почему ИИ никогда не заменит комментаторов «Матч ТВ»

У комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева нет опасений, что его заменит искусственный интеллект.

– Не пугает перспектива замены живых комментаторов искусственным интеллектом?

– Никогда этого не произойдет. Невозможно.

– Почему?

– Потому что искусственный интеллект рационален. А человек, принимая решение, которое впоследствии выясняется, что оно гениальное, действует зачастую иррационально.

Кроме того, ИИ лишен естественных эмоций. Никакая программа никогда не научит его импровизировать в прямом эфире. На это способен только человеческий мозг.

Ни один программист или система не пропишут заранее абсолютно все возможные сценарии, которые могут произойти на футбольном поле.

Искусственный интеллект никогда не сможет живо и уникально реагировать на события, сгенерировать что-то свое. Он все равно использует шаблоны.

Никакой искусственный голос не промолчит при четвертом голе Аршавина – это невозможно запрограммировать.

Как ты объяснишь машине, что именно сейчас надо дать паузу? Никак.

Поэтому ведущие прямого эфира и комментаторы могут в последнюю очередь опасаться наступления ИИ.