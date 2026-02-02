Миллер дал отмашку на трансфер Дурана в «Зенит»

Раскрыты подробности подготовки трансфера Джона Дурана в «Зенит».

В этом сезоне форвард провел в аренде за «Фенербахче» 21 матч, забил 5 голов, сделал 3 ассиста.

Тransfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро. «Аль-Наср» год назад купил игрока у «Астон Виллы» за 77 миллионов.

Дуран провел 17 матчей за сборную Колумбии, забил 3 гола, сделал 1 ассист.

«Агенты Дурана сами предложили «Зениту» своего клиента, а Алексей Миллер и Константин Зырянов дали принципиальное согласие на переход Джона.

Как появился Дуран? Вчера утром в «Зенит» через посредников обратились представители Джона с предложением рассмотреть такую идею перехода – положительный ответ со стороны Питера последовал почти сразу.

Все обсуждения происходили сумасшедше быстро, так, что сам разговор про Дурана начался без Семака, потом Сергей Богданович уже также согласовал трансфер. Информация про то, что он вот-вот сегодня улетит из Турции – неправда, переговоры еще не на финальной стадии, но все развивается очень быстро. В «Зените» все понимают уровень и качества Дурана, однако тоже есть опасения получить «нового Жерсона».

В целом, уже можно сказать, что Дуран – игрок «Зенита». Принципиальное согласие от всех сторон получено, осталась финансовая часть вопроса, с которой не все так просто.

Большую часть зарплаты в аренде будут покрывать саудиты. «Зенит» не хочет платить больше 4 миллиона евро в год (то есть это 2 миллиона до конца сезона). Сумму выкупа планируют сбить до максимума – 30-35 миллионов евро.

Но трансферная компания «Зенита» на этом не заканчивается, возможны другие подписания зимой. У клуба остались средства с продажи Жерсона и Кассьерры. Как минимум хотят найти еще одного молодого нападающего, возможно, с паспортом, как это сделал ЦСКА с Вороновым. Но с этим будут разбираться уже после подписания Дурана, главное – вторым Джоном «Зенит» зимой вряд ли ограничится», – написал источник.