Миллер дал отмашку на трансфер Дурана в «Зенит»

Вчера, 11:59
16

Раскрыты подробности подготовки трансфера Джона Дурана в «Зенит».

  • В этом сезоне форвард провел в аренде за «Фенербахче» 21 матч, забил 5 голов, сделал 3 ассиста.
  • Тransfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро. «Аль-Наср» год назад купил игрока у «Астон Виллы» за 77 миллионов.
  • Дуран провел 17 матчей за сборную Колумбии, забил 3 гола, сделал 1 ассист.

«Агенты Дурана сами предложили «Зениту» своего клиента, а Алексей Миллер и Константин Зырянов дали принципиальное согласие на переход Джона.

Как появился Дуран? Вчера утром в «Зенит» через посредников обратились представители Джона с предложением рассмотреть такую идею перехода – положительный ответ со стороны Питера последовал почти сразу.

Все обсуждения происходили сумасшедше быстро, так, что сам разговор про Дурана начался без Семака, потом Сергей Богданович уже также согласовал трансфер. Информация про то, что он вот-вот сегодня улетит из Турции – неправда, переговоры еще не на финальной стадии, но все развивается очень быстро. В «Зените» все понимают уровень и качества Дурана, однако тоже есть опасения получить «нового Жерсона».

В целом, уже можно сказать, что Дуран – игрок «Зенита». Принципиальное согласие от всех сторон получено, осталась финансовая часть вопроса, с которой не все так просто.

Большую часть зарплаты в аренде будут покрывать саудиты. «Зенит» не хочет платить больше 4 миллиона евро в год (то есть это 2 миллиона до конца сезона). Сумму выкупа планируют сбить до максимума – 30-35 миллионов евро.

Но трансферная компания «Зенита» на этом не заканчивается, возможны другие подписания зимой. У клуба остались средства с продажи Жерсона и Кассьерры. Как минимум хотят найти еще одного молодого нападающего, возможно, с паспортом, как это сделал ЦСКА с Вороновым. Но с этим будут разбираться уже после подписания Дурана, главное – вторым Джоном «Зенит» зимой вряд ли ограничится», – написал источник.

Еще по теме:
Трансфер Дурана в «Зенит» назвали безумием 14
«Зенит» подписал нападающего, за которого платили 77 миллионов 23
Подробности переговоров «Зенита» и «Аль-Насра» по 32-миллионному форварду 7
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Фенербахче Зенит Аль-Наср Дуран Джон
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1770025288
забавно... для местных писак производные "трансферная кОмпания" и трансферная "кАмпания" синонимичны)))
Ответить
...уефан
1770025485
...Да, здравствует Миллер, отмашку он дал! А Соболь на нервах в паху зачесал...
Ответить
СильныйМозг
1770025608
Что-то много на зенитовской ветке много тушинских педикулёзов.
Ответить
СильныйМозг
1770025992
Миллер и Зырянов хряпнули утром по рюмке, вот и все подробности появление Дурана в Зените.
Ответить
Taps
1770026066
Бабло вывели и поделили. Семаку - шиш.
Ответить
шахта Заполярная
1770026101
И эти чудилы пишут что Спартак Сауся взял очень дорого, аж за 3,8 ляма
Ответить
Бумбраш
1770026623
То есть 3, 2.5 ойро в год нормально... молодцы...это же сколько в пенсионерах выходит?
Ответить
Азбука
1770027303
Сколько тут в Зенит сватали каждый день и не сосчитать, но по слухам этот самый ЧПшник, а значит вероятность увидеть его в цветах СБГ велика.Если не найдут ещё более упоротого, то будем смотреть,как Богданыч будет воспитывать земляка Джона Кордобы.
Ответить
Сам_себе_сказал
1770027450
херня
Ответить
Красногвардейчик
1770031806
Ну Фсё, раз откормленная рожа дала отмашку...бабло посыпится))
Ответить
