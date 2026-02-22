Геркус оценил зимние трансферы «Зенита»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о зимних трансферах «Зенита».

– На бумаге можно оценивать одним образом, а потом на поле выйдут и разочаруют или, наоборот, превзойдут ожидания. Поэтому давайте именно официальных матчей дождемся.

– Дивеев, Джон Джон и Дуран значительно увеличивают шансы «Зенита» на возвращение титула чемпиона РПЛ?

– Да. Очень качественно провели это трансферное окно. «Зенит» и еще ЦСКА. Опять же, на бумаге – просто замечательно, а как будет на практике, мы пока не знаем. Один только Дуран – это человек с именем впервые за долгое время в нашем чемпионате. Можно сказать, звезда.

– Сможет Дуран стать лучшим бомбардиром РПЛ?

– Парень качественный, ему по силам, я думаю. Игрок, что называется, нарядный, оснащенный.