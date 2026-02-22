В «Атланте» сделали важное заявление о будущем Миранчука

Алексей Миранчук остается игроком основы «Атланты Юнайтед». Об этом сообщил директор по коммуникациям американского клуба Крис Винклер.

Российский полузащитник не попал в стартовый состав команды в матче регулярного чемпионата МЛС с «Цинциннати».

Он вышел на замену на 73-й минуте.

– Миранчук в первом матче сезона вышел лишь в концовке. Тренер не видит в Алексее игрока стартового состава?

– Алекс будет игроком старта. Последние два матча предсезонки он пропустил из-за небольшого напряжения, а вчера была первая игра и холодная погода – не было смысла рисковать им. 30 января Миранчук провел 45 минут, но на этом его предсезонка и завершилась.