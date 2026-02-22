Введите ваш ник на сайте
  Миранчук начал сезон в МЛС вне стартового состава и вышел на замену

Миранчук начал сезон в МЛС вне стартового состава и вышел на замену

Сегодня, 11:30

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук не попал в стартовый состав команды в гостевом матче регулярного чемпионата МЛС с «Цинциннати»

Россиянин остался в запасе и вышел на замену на 73-й минуте. За оставшееся время «Цинциннати» забил два гола и одержал победу со счетом 2:0.

В прошлом году Миранчук начинал в стартовом составе 34 из 36 игр «Атланты Юнайтед», в которых он принял участие.

В следующем матче 1 марта клуб из Джорджии встретится на чужом поле с «Сан-Хосе Эртквейкс».

США. МЛС. Регулярный чемпионат
Цинциннати - Атланта Юнайтед - 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 - К. Данке, 80; 2:0 - Н. Хагглунд, 90.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Атланта Юнайтед Цинциннати Миранчук Алексей
