Миранчук начал сезон в МЛС вне стартового состава и вышел на замену

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук не попал в стартовый состав команды в гостевом матче регулярного чемпионата МЛС с «Цинциннати»
Россиянин остался в запасе и вышел на замену на 73-й минуте. За оставшееся время «Цинциннати» забил два гола и одержал победу со счетом 2:0.
В прошлом году Миранчук начинал в стартовом составе 34 из 36 игр «Атланты Юнайтед», в которых он принял участие.
В следующем матче 1 марта клуб из Джорджии встретится на чужом поле с «Сан-Хосе Эртквейкс».
США. МЛС. Регулярный чемпионат
Цинциннати - Атланта Юнайтед - 2:0 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - К. Данке, 80; 2:0 - Н. Хагглунд, 90.
Источник: «Бомбардир»