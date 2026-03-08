МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд

«Атланта Юнайтед» дома проиграла «Реалу Солт-Лейк» в матче регулярного чемпионата МЛС со счетом 2:3.
Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук оформил дубль, отличившись на 38-й и 74-й минутах. У гостей голы забили Сержи Соланс на 23-й, Эйден Хезархани на 27-й и Завьер Гозо на 40-й.
«Атланта Юнайтед» потерпела третье поражение подряд со старта сезона в МЛС. «Реал Солт-Лейк» набрал 6 очков в 3 играх.
Миранчук впервые в сезоне вышел в стартовом составе и провел полный матч.
США. МЛС. 3 тур
Атланта Юнайтед - Реал Солт-Лейк - 2:3 (1:3)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - S. Solans , 23; 0:2 - A. Hezarkhani , 27; 1:2 - А. Миранчук, 38; 1:3 - Z. Gozo , 40; 2:3 - А. Миранчук, 74.
Источник: «Бомбардир»