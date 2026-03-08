МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд

«Атланта Юнайтед» дома проиграла «Реалу Солт-Лейк» в матче регулярного чемпионата МЛС со счетом 2:3.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук оформил дубль, отличившись на 38-й и 74-й минутах. У гостей голы забили Сержи Соланс на 23-й, Эйден Хезархани на 27-й и Завьер Гозо на 40-й.

«Атланта Юнайтед» потерпела третье поражение подряд со старта сезона в МЛС. «Реал Солт-Лейк» набрал 6 очков в 3 играх.

Миранчук впервые в сезоне вышел в стартовом составе и провел полный матч.