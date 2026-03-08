Введите ваш ник на сайте
Колосков объяснил, почему Россия не заменит Иран на ЧМ-2026

Сегодня, 01:19
6

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков уверен, что Россию не возьмут в число участников ЧМ-2026 вместо Ирана.

  • Сообщалось, что иранцы могут отказаться от участия в турнире из-за нападения Соединенных Штатов и Израиля.
  • Их соперники по групповому этапу ЧМ – Бельгия, Египет, Новая Зеландия.
  • О возможной замене Ирана на Россию написало британское издание Daily Mail.

«В самом начале боевых действий Иран подтвердил, что они будут играть. Но допустим, Иран снимается. Почему Россия-то? Какие критерии? С нас до сих пор не сняли санкции ни УЕФА, ни ФИФА.

Второе – есть порядок. Иран относится к Азиатской конфедерации футбола, так что это место принадлежит азиатам. Только Азиатская конфедерация вместе с ФИФА будет решать, кого туда направлять, если Иран снимется. Скорее всего, это будет следующая команда после Ирана в подгруппе отборочного этапа.

Вы не знаете, что такое Daily Mail, что ли? Логику включайте: на каком основании дисквалифицированная команда вдруг претендует на участие в чемпионате мира, не играя в отборочных соревнованиях?

Конечно, хотелось бы пофантазировать: просыпаемся утром, и вдруг объявление – мы играем на ЧМ. Но такого, к сожалению, не будет», – заявил Колосков.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.

Источник: «РБ Спорт»
Persona_non_Grata
1772922656
Да кто-то просто решил на этом хайпануть, ни по каким критериям этого не будет - просто запустили утку голимую!(((...
Ответить
Бумбраш
1772927641
Что за шакалы такие новости распространяют? Иран отстранили? Да и по человечески это неправильно
Ответить
evgen64
1772939768
Вумный, как утка.
Ответить
evgevg13
1772939998
Ах, Колосков...
Ответить
rash1959
1772949420
колосок бросил пить? пару дней без алкоголя, и мозг нашёлся.
Ответить
k611
1772961974
Если по уму, здравое общество лишило бы права США проводить ЧМ по футболу и Ирану не нужно было бы отказываться от этого турнира.
Ответить
