Колосков объяснил, почему Россия не заменит Иран на ЧМ-2026

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков уверен, что Россию не возьмут в число участников ЧМ-2026 вместо Ирана.

Сообщалось, что иранцы могут отказаться от участия в турнире из-за нападения Соединенных Штатов и Израиля.

Их соперники по групповому этапу ЧМ – Бельгия, Египет, Новая Зеландия.

О возможной замене Ирана на Россию написало британское издание Daily Mail.

«В самом начале боевых действий Иран подтвердил, что они будут играть. Но допустим, Иран снимается. Почему Россия-то? Какие критерии? С нас до сих пор не сняли санкции ни УЕФА, ни ФИФА.

Второе – есть порядок. Иран относится к Азиатской конфедерации футбола, так что это место принадлежит азиатам. Только Азиатская конфедерация вместе с ФИФА будет решать, кого туда направлять, если Иран снимется. Скорее всего, это будет следующая команда после Ирана в подгруппе отборочного этапа.

Вы не знаете, что такое Daily Mail, что ли? Логику включайте: на каком основании дисквалифицированная команда вдруг претендует на участие в чемпионате мира, не играя в отборочных соревнованиях?

Конечно, хотелось бы пофантазировать: просыпаемся утром, и вдруг объявление – мы играем на ЧМ. Но такого, к сожалению, не будет», – заявил Колосков.