Реакция Валуева на конфликт США и Ирана – сборные сыграют на ЧМ-2026

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на конфликт между США и Ираном.

«Иран сам решит участвовать в этом чемпионате мира или нет. Мы на это никак не повлияем. Вы всерьез можете предположить, что ФИФА может отобрать ЧМ у США? Где ФИФА и где справедливость? О чем вы? Ничего не будет. Никаких заявлений от ФИФА не будет. Чемпионат мира пройдет как положено. Единственный вопрос – будут ли участвовать в нем иранцы», – сказал Валуев.