Черышев – о ЧМ-2018: «Это не я играл – Бог действует через людей»

Экс-вингер сборной России Денис Черышев связывает свое успешное выступление на чемпионате мира в 2018 году с божьей помощью.

«Попал на чемпионат мира, можно сказать, случайно. То есть не выдал свой лучший сезон в «Вильярреале», но тренер в меня поверил. Я благодарен Станиславу Саламовичу [Черчесову] по сей день.

Я последним приехал на сборы, мое имя было последним в списке. А потом так сыграть – это просто невероятно. Даже для меня самого. Это не я играл. Бог действует через людей.

Скажу одну вещь: начинал матч против Саудовской Аравии на скамейке и думал: «Вот бы на одну минуту просто выйти, сыграть. Потом внукам говорить: смотрите, я сыграл на чемпионате мира». А потом вышел – и два забил. Мне приз лучшего игрока дали. Я приехал в отель и думал: «Что это вообще было?» Потом с Египтом тоже забил – просто сон какой-то, невероятно.

История, которую никогда не рассказывал. Станислав Саламович увидел перед товарищеской игрой против Австрии накануне ЧМ, как я молюсь. И меня на следующий день вызвал, мы проговорили кое-какие тактические вещи, а потом он говорит: «‎Вот тебе акафист святого Николая Чудотворца, читай каждый день».

Акафист – это как молебен такой. Ну вот, по молитвам святого Николая так и вышло на чемпионате мира», – рассказал Черышев.