Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черышев – о ЧМ-2018: «Это не я играл – Бог действует через людей»

Черышев – о ЧМ-2018: «Это не я играл – Бог действует через людей»

Сегодня, 21:00
1

Экс-вингер сборной России Денис Черышев связывает свое успешное выступление на чемпионате мира в 2018 году с божьей помощью.

«Попал на чемпионат мира, можно сказать, случайно. То есть не выдал свой лучший сезон в «Вильярреале», но тренер в меня поверил. Я благодарен Станиславу Саламовичу [Черчесову] по сей день.

Я последним приехал на сборы, мое имя было последним в списке. А потом так сыграть – это просто невероятно. Даже для меня самого. Это не я играл. Бог действует через людей.

Скажу одну вещь: начинал матч против Саудовской Аравии на скамейке и думал: «Вот бы на одну минуту просто выйти, сыграть. Потом внукам говорить: смотрите, я сыграл на чемпионате мира». А потом вышел – и два забил. Мне приз лучшего игрока дали. Я приехал в отель и думал: «Что это вообще было?» Потом с Египтом тоже забил – просто сон какой-то, невероятно.

История, которую никогда не рассказывал. Станислав Саламович увидел перед товарищеской игрой против Австрии накануне ЧМ, как я молюсь. И меня на следующий день вызвал, мы проговорили кое-какие тактические вещи, а потом он говорит: «‎Вот тебе акафист святого Николая Чудотворца, читай каждый день».

Акафист – это как молебен такой. Ну вот, по молитвам святого Николая так и вышло на чемпионате мира», – рассказал Черышев.

  • Денис забил 4 мяча в 5 играх ЧМ-2018 – это треть всех его голов за российскую сборную.

Еще по теме:
У Черышева были предложения от 3 клубов РПЛ: «Я пересидел в Европе» 7
Черышев сделал выбор между Дзюбой и Роналду
Черышев прокомментировал уголовное преследование Савина в России 2
Источник: Спортс’’
Чемпионат мира Кипр. Первый Дивизион Красава ЕНИ Россия Черышев Денис
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1770661721
ЧМ-2018 Черышев просто феерил, и тут - Угол головы, млять..
Ответить
Главные новости
ВидеоЗаявление «Крыльев Советов» о массовой драке в товарищеском матче
21:35
Черышев – о ЧМ-2018: «Это не я играл – Бог действует через людей»
21:00
1
Колосков ответил Шевченко, выступившему против допуска России
20:41
1
Дуран объяснил, почему выбрал «Зенит»
20:25
1
Смолов назвал бывшего одноклубника лучшим игроком РПЛ прямо сейчас
20:01
У Арбелоа конфликт с капитаном «Реала»
19:30
4
Аренда Дурана будет для «Зенита» не бесплатной: раскрыта сумма
19:21
4
Роналду прекращает забастовку в Саудовской Аравии: подробности
19:16
1
Селюк – о новичке «Зенита»: «Вендел может показаться ребенком в сравнении с ним»
19:04
7
ВидеоСпаллетти поцеловал журналистку, обсуждая контакты в футболе
18:55
3
Все новости
Все новости
Известен стадион-фаворит на проведение финала ЧМ-2030
5 февраля
1
В Германии открестились от бойкота ЧМ-2026
4 февраля
6
Хабиб дал прогноз на победителя ЧМ-2026
31 января
6
Ловчев не верит, что европейские страны бойкотируют ЧМ-2026: «Мне откровенно стыдно за такие дешевки»
29 января
11
Позиция Франции по возможному бойкоту ЧМ-2026
21 января
5
Мнение Губерниева насчет готовящегося бойкота ЧМ-2026
21 января
2
⚡️ В Европе обсуждают бойкот ЧМ-2026
20 января
51
Европейским странам предложили бойкотировать ЧМ-2026 из-за пошлин Трампа
20 января
15
Трамп использует ЧМ-2026, чтобы заявить о первом в истории контакте с инопланетянами
19 января
16
В Германии допускают бойкот ЧМ-2026 из-за притязаний Трампа на Гренландию
16 января
11
Милонов посоветовал россиянам не ехать на ЧМ-2026 в США: «Там могут убить или изнасиловать»
16 января
32
В Европе призвали отнять ЧМ-2026 у США
14 января
15
Кавазашвили раскритиковал Трампа: «Наглый американец, который творит, что ему вздумается»
9 января
13
Колосков назвал условие для отмены ЧМ-2026
4 января
22
ЧМ-2026 посоветовали отменить
3 января
5
ФИФА предрекли крах
3 января
6
Непомнящий ответил, повлияет ли атака США на Венесуэлу на проведение ЧМ-2026
3 января
8
Болельщики по всему миру призывают лишить США ЧМ-2026
3 января
29
Колосков объяснил, почему ФИФА никак не накажет США за атаку на Венесуэлу
3 января
9
ВидеоАфриканский пророк заявил, что ЧМ-2026 может не состояться
3 января
4
Колосков оценил вероятность переноса ЧМ-2026 из США на фоне атаки на Венесуэлу
3 января
11
ФИФА призвали лишить США ЧМ-2026 на фоне атаки на Венесуэлу
3 января
23
Пономарев жестко раскритиковал формат ЧМ-2026: «Ну куда, на фиг, такое дерьмо?»
2 января
4
Гасилин предположил, как Россия выступила бы на ЧМ-2026
2025.12.26 19:19
Глава иранского футбола высказался о том, что команде придется провести матч в честь ЛГБТ*
2025.12.25 21:08
12
Овчинников назвал условие для участия России в ЧМ-2026
2025.12.22 20:50
Неймар пообещал забить в финале ЧМ-2026
2025.12.21 13:39
Белый дом давал ФИФА указания, как должна выглядеть Премия мира для Трампа
2025.12.19 22:55
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 