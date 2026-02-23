Введите ваш ник на сайте
Милонов спрогнозировал, что мексиканские наркокартели сделают с участниками ЧМ-2026

Вчера, 14:17
3

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался о хаосе в Мексике.

  • Страна готовится принять ЧМ-2026.
  • Он также пройдет в США и Канаде.
  • Население Мексики – около 130 миллионов человек.

– Для меня чемпионат, где сборная России не участвует – не чемпионат, а так, какие-то парни мячик пинают. И смотреть я это дело не буду, конечно.

Наши вряд ли в ближайшей перспективе могут стать чемпионами мира, но то что их нет – это уже нечестно. А они получают что заслуживают – приедут к своим картелям, их там всех переколбасят, да и, честно говоря, абсолютно все равно. Они сами себе этот ад устроили, пусть с ним и живут.

– Нужно отменять матчи в Мексике и переносить в другую страну?

– Мы точно не можем это отменить, потому что нас там даже нет. Но я считаю, что отменять не надо, пусть едут туда, куда заслужили поехать. Но нашим болельщикам туда ездить, конечно, не стоит.

Источник: «РБ Спорт»
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
evgevg13
1771847998
хоть что то сказал путёвое...
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1771849752
Перед выборами из Госдумы всё больше будут комментировать футбол. А Мундиаль будет весёлым при Ухе и Джанни, который дилетант со своим варом, вообще может Мундиаль не завершиться ❝ Дни, как потерянные псы. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective)
Ответить
Play
1771858387
В 2014 в Бразилии в фавелах тоже кипиши были и ничего, провели чемпионат. Ну грабили болельщиков на улицах, первый раз что ли. В России вон в этом году уже в школу пошли дети, которых россиянки рожали от бразильцев, которые оказались дагестанцами.
Ответить
