Милонов спрогнозировал, что мексиканские наркокартели сделают с участниками ЧМ-2026

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался о хаосе в Мексике.

Страна готовится принять ЧМ-2026.

Он также пройдет в США и Канаде.

Население Мексики – около 130 миллионов человек.

– Для меня чемпионат, где сборная России не участвует – не чемпионат, а так, какие-то парни мячик пинают. И смотреть я это дело не буду, конечно.

Наши вряд ли в ближайшей перспективе могут стать чемпионами мира, но то что их нет – это уже нечестно. А они получают что заслуживают – приедут к своим картелям, их там всех переколбасят, да и, честно говоря, абсолютно все равно. Они сами себе этот ад устроили, пусть с ним и живут.

– Нужно отменять матчи в Мексике и переносить в другую страну?

– Мы точно не можем это отменить, потому что нас там даже нет. Но я считаю, что отменять не надо, пусть едут туда, куда заслужили поехать. Но нашим болельщикам туда ездить, конечно, не стоит.