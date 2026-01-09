Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кавазашвили раскритиковал Трампа: «Наглый американец, который творит, что ему вздумается»

Кавазашвили раскритиковал Трампа: «Наглый американец, который творит, что ему вздумается»

9 января, 16:46
20

Советский футболист Анзор Кавазашвили не верит, что у США отберут право принять чемпионат мира в 2026 году из-за событий в Венесуэле.

  • 3 января США провели военную операцию под названием «Абсолютная решимость».
  • Американцы нанесли ракетно-бомбовые удары по столице Каракасу и другим регионам Боливарианской Республики.
  • Спецназ захватил венесуэльского президента Николаса Мадуро и его жену.

«ФИФА в очень близких отношениях с окружением Трампа. Дональд ни за что не откажется от чемпионата мира. Он сможет дать любые гарантии успешного проведения турнира.

Трамп – наглый американец, который делает то, что ему хочется. А если Дональду хочется, то, как ему кажется, любая страна и организация будет идти по пятам его требований.

По международному праву в стране агрессора не должно проходить ни одно значимое соревнование. Но господин Трамп на международное право плевал, чихал, растоптал и никого не слушает. Он даже свой конгресс не ставит в известность, когда крадет президента Венесуэлы и его жену.

Сомневаюсь, что ФИФА является настолько могучей организацией, чтобы отстранить Америку. Трамп творит то, что ему вздумается. Он ни за что не позволит ФИФА отцепить Америку от чемпионата мира», – сказал Кавазашвили.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.

Еще по теме:
Кавазашвили высказался о сравнениях Сафонова с Яшиным 1
Капитана «Спартака» назвали «трактором» 5
«Очень прискорбно»: Кавазашвили – о ситуации с Сафоновым
Источник: «Советский спорт»
Чемпионат мира Кавазашвили Анзор
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1767967120
Чистая правда. Сейчас объедкин ныть придёт
Ответить
bes 2
1767970927
Трамп – наглый американец, который делает то, что ему хочется.===== Ну чо тут поделать.За ним сила.А не за дедом, который про многополярный мир говорил.А на деле даже Донецку область до конца не взяли. Трамп посмотрел на это , назвал Россию бумажным тигром, и давай шуровать. Сейчас Мадура дает показания про все дела с дедом. Танкеры задерживают америкосы, несмотря на росс.подлодку отправленную туда. Вот оно чо, айболиды, вот оно чо.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1767972972
ВША это страна рассадник терроризма. Это они взрастили ИГИЛ. Не зря они по всему миру развязали больше 200 войн. После их цветных революций и демократий в странах остаётся одна разруха и хаос. Только в драках на чужих территориях они процветает, только в них они жиреют и их бюджет растёт на военных поставках. Только эта фашистская страна воюет чужими руками. Сами ссут по ляхам и позорятся, если ввязываются в бойню напрямую, как во Вьетнаме или Афганистане.
Ответить
Главные новости
Экс-руководителя «Локомотива» обвинили в организации заказных убийств
10:46
Итоги новогоднего сезона «Конкурса прогнозов»: Ziklop пробил миллион и уверенно победил
10:42
Легионер не вернулся в клуб Первой лиги после отпуска
10:35
Стало известно, почему может сорваться трансфер Райана в «Зенит»
10:12
1
Фото«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
2
ФотоКонте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»
09:15
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
3
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
6
Стали известны подробности диалога между Алонсо и Пересом после поражения от «Барсы»
07:03
3
Все новости
Все новости
Кавазашвили раскритиковал Трампа: «Наглый американец, который творит, что ему вздумается»
9 января
20
Колосков назвал условие для отмены ЧМ-2026
4 января
21
ЧМ-2026 посоветовали отменить
3 января
5
ФИФА предрекли крах
3 января
6
Непомнящий ответил, повлияет ли атака США на Венесуэлу на проведение ЧМ-2026
3 января
8
Болельщики по всему миру призывают лишить США ЧМ-2026
3 января
33
Колосков объяснил, почему ФИФА никак не накажет США за атаку на Венесуэлу
3 января
10
ВидеоАфриканский пророк заявил, что ЧМ-2026 может не состояться
3 января
5
Колосков оценил вероятность переноса ЧМ-2026 из США на фоне атаки на Венесуэлу
3 января
12
ФИФА призвали лишить США ЧМ-2026 на фоне атаки на Венесуэлу
3 января
28
Пономарев жестко раскритиковал формат ЧМ-2026: «Ну куда, на фиг, такое дерьмо?»
2 января
5
Гасилин предположил, как Россия выступила бы на ЧМ-2026
2025.12.26 19:19
Глава иранского футбола высказался о том, что команде придется провести матч в честь ЛГБТ*
2025.12.25 21:08
12
Овчинников назвал условие для участия России в ЧМ-2026
2025.12.22 20:50
Неймар пообещал забить в финале ЧМ-2026
2025.12.21 13:39
Белый дом давал ФИФА указания, как должна выглядеть Премия мира для Трампа
2025.12.19 22:55
5
Колосков сказал, могут ли российские команды вернуться на турниры в 2026 году
2025.12.18 09:34
1
Фигу назвал четырех фаворитов ЧМ-2026
2025.12.15 21:35
Болельщики назвали «грабительскими» цены на билеты на ЧМ-2026
2025.12.14 21:55
4
Анчелотти предложат новый контракт со сборной Бразилии
2025.12.13 18:50
Символическая сборная из игроков РПЛ на ЧМ-2026
2025.12.11 23:28
2
8 самых интересных матчей группового этапа ЧМ-2026
2025.12.11 21:07
2
Черчесов – о сборной России на ЧМ: «Я точно могу говорить о чемпионате мира, а вы только теоретически»
2025.12.09 12:01
Goal назвал главного фаворита ЧМ-2026
2025.12.07 17:48
Реакция Адвоката на группу для Кюрасао с Германией, Эквадором и Кот-д’Ивуаром
2025.12.07 17:05
1
Колыванов уничижительно высказался об Узбекистане на ЧМ-2026
2025.12.06 18:03
6
Тухелю не понравилась жеребьевка ЧМ-2026
2025.12.06 17:47
7
Тренер Португалии прокомментировал попадание на Узбекистан на ЧМ-2026
2025.12.06 12:42
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 