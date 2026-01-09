Кавазашвили раскритиковал Трампа: «Наглый американец, который творит, что ему вздумается»

Советский футболист Анзор Кавазашвили не верит, что у США отберут право принять чемпионат мира в 2026 году из-за событий в Венесуэле.

3 января США провели военную операцию под названием «Абсолютная решимость».

Американцы нанесли ракетно-бомбовые удары по столице Каракасу и другим регионам Боливарианской Республики.

Спецназ захватил венесуэльского президента Николаса Мадуро и его жену.

«ФИФА в очень близких отношениях с окружением Трампа. Дональд ни за что не откажется от чемпионата мира. Он сможет дать любые гарантии успешного проведения турнира.

Трамп – наглый американец, который делает то, что ему хочется. А если Дональду хочется, то, как ему кажется, любая страна и организация будет идти по пятам его требований.

По международному праву в стране агрессора не должно проходить ни одно значимое соревнование. Но господин Трамп на международное право плевал, чихал, растоптал и никого не слушает. Он даже свой конгресс не ставит в известность, когда крадет президента Венесуэлы и его жену.

Сомневаюсь, что ФИФА является настолько могучей организацией, чтобы отстранить Америку. Трамп творит то, что ему вздумается. Он ни за что не позволит ФИФА отцепить Америку от чемпионата мира», – сказал Кавазашвили.