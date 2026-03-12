Назван размер штрафа для Ирана в случае снятия сборной с ЧМ-2026

Футбольная федерация Ирана может быть оштрафована на сумму более 320 тысяч долларов в случае отказа от выступления на чемпионате мира-2026.

Регламент ФИФА гласит, что любая команда, отказавшаяся от участия в турнире «не позднее чем за 30 дней до первого матча», будет оштрафована как минимум на 250 000 швейцарских франков (320 800 долларов США).

«Дисциплинарные санкции могут включать исключение соответствующей участвующей ассоциации-члена из последующих соревнований ФИФА и/или замену участвующей ассоциации-члена другой ассоциацией-членом», – говорится в регламенте ФИФА.

Решение о замене одной сборной на другую может принимать совет ФИФА или соответствующий комитет организации.

Иран выбрал в качестве своей базы на ЧМ-2026 спортомплекс «Кино» в Тусоне, штат Аризона.

Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что сборная страны не будет участвовать в чемпионате мира-2026. Официально снятие команды не подтверждено. Федерация футбола Ирана не делала заявлений.