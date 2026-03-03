ФИФА презентовала официальный постер ЧМ-2026

ФИФА в социальных сетях показала официальный постер чемпионата мира-2026.

В центр постера помещен белый силуэт бьющего по мячу игрока, тело которого также представляет собой очертания границ трех стран-организаторов турнира: США, Канады и Мексики.

Еще ФИФА представила официальные постеры 16 городов, которые примут матчи турнира.