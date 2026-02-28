У США предложили отобрать ЧМ-2026 из-за конфликта с Ираном

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на обострение конфликта между США и Ираном.
«ФИФА нужно запретить США участвовать в международных соревнованиях и отобрать проведение ЧМ. Это если рассуждать логично исходя из того, как поступили с нами. Иран – жертва в данной ситуации. С США нужно поступить как минимум также, как это сделали с нами», – сказал Колосков
- Чемпионат мира‑2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике с участием 48 команд.
- Сборная Ирана уже квалифицировалась на турнир.
- Сегодня США и Израиль начали военную операцию против Ирана, после чего Тегеран объявил о ракетном ответе.
Источник: «Спорт-Экспресс»