У США предложили отобрать ЧМ-2026 из-за конфликта с Ираном

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на обострение конфликта между США и Ираном.

«ФИФА нужно запретить США участвовать в международных соревнованиях и отобрать проведение ЧМ. Это если рассуждать логично исходя из того, как поступили с нами. Иран – жертва в данной ситуации. С США нужно поступить как минимум также, как это сделали с нами», – сказал Колосков