Ловчев не верит, что европейские страны бойкотируют ЧМ-2026: «Мне откровенно стыдно за такие дешевки»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев убежден, что страны Европы не пойдут на бойкот ЧМ-2026 из-за притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию.
– Верите ли вы, что европейские команды могут бойкотировать чемпионат мира в США?
– Это нереально. Они все на поклон перед Трампом ходят. Мне откровенно стыдно за них. Я в своей жизни насмотрелся на многих политических больших лидеров, есть с чем сравнить.
Сегодня все эти Макроны – это такие дешевки, мелочные по большому счету. До нас Кубертен провозгласил: о спорт, ты – мир! А они это перепишут: о спорт, это вражда.
Для меня они совершенно непонятные люди. Футбольный и спортивный мир не даст им этого сделать, в противном случае они все потеряют.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
Источник: «Матч ТВ»