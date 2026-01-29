Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев не верит, что европейские страны бойкотируют ЧМ-2026: «Мне откровенно стыдно за такие дешевки»

Ловчев не верит, что европейские страны бойкотируют ЧМ-2026: «Мне откровенно стыдно за такие дешевки»

Сегодня, 14:38
7

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев убежден, что страны Европы не пойдут на бойкот ЧМ-2026 из-за притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию.

– Верите ли вы, что европейские команды могут бойкотировать чемпионат мира в США?

– Это нереально. Они все на поклон перед Трампом ходят. Мне откровенно стыдно за них. Я в своей жизни насмотрелся на многих политических больших лидеров, есть с чем сравнить.

Сегодня все эти Макроны – это такие дешевки, мелочные по большому счету. До нас Кубертен провозгласил: о спорт, ты – мир! А они это перепишут: о спорт, это вражда.

Для меня они совершенно непонятные люди. Футбольный и спортивный мир не даст им этого сделать, в противном случае они все потеряют.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.

Еще по теме:
Ловчев – о смерти Игнатьева: «Я с утра в себя прийти не могу» 2
Ловчев описал Дзюбу двумя словами 5
Ловчев назвал самого сильного тренера России 47
Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Ловчев Евгений
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1769687030
Объедкин возрази
Ответить
asd@dsa
1769687246
В Европе услышали Ловчева. Переживают.)))
Ответить
Юбиляр
1769688034
А чего сейчас кулаками то махать - всё одно не узнаем как оно было бы, Гренландия, вроде как оказалась, не особо и нужна! Гыгыгы.
Ответить
Император Бомжей
1769688281
До Ловчева чуть с опозданием новости доходят)) Это уже все обсудили, что никто ничего бойкотировать не будет. Ну мнение ветерана - очень важно для нас, мы вам перезвоним)))
Ответить
...уефан
1769690498
...кто ж будет рубить сук, на котором сидит? Ты ж Матч ТВ бойкот не объявишь?...
Ответить
NewLife
1769691229
Бывший президент ФИФА Блаттер призвал болельщиков бойкотировать чемпионат мира в США.
Ответить
Корнелиус
1769691263
Стыдно за них, очень стыдно!
Ответить
Главные новости
Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!
58
«Зенит» хочет купить форварда, отказавшего «Ювентусу»
17:05
Евросоюз ввел санкции против Губерниева
16:56
5
«Кайрат» объявил об уходе двух экс-футболистов РПЛ
16:48
Нового капитана «Локомотива» выберут из четырех кандидатов
16:36
2
«Баварии» предложили российского вратаря на замену Нойеру
16:08
В Испании объяснили, чем для Карседо выгодна работа в «Спартаке»
15:59
3
Экс-игрок ЦСКА – о деньгах: «Ничего нет – все забрали»
15:50
1
103-я сборная мира готова сыграть с Россией в июне
15:30
4
Быстров: «Зачем российскому футболисту переходить в дерьмовый европейский клуб?»
15:15
1
Все новости
Все новости
Ловчев не верит, что европейские страны бойкотируют ЧМ-2026: «Мне откровенно стыдно за такие дешевки»
14:38
7
Позиция Франции по возможному бойкоту ЧМ-2026
21 января
5
Мнение Губерниева насчет готовящегося бойкота ЧМ-2026
21 января
2
⚡️ В Европе обсуждают бойкот ЧМ-2026
20 января
51
Европейским странам предложили бойкотировать ЧМ-2026 из-за пошлин Трампа
20 января
15
Трамп использует ЧМ-2026, чтобы заявить о первом в истории контакте с инопланетянами
19 января
16
В Германии допускают бойкот ЧМ-2026 из-за притязаний Трампа на Гренландию
16 января
11
Милонов посоветовал россиянам не ехать на ЧМ-2026 в США: «Там могут убить или изнасиловать»
16 января
34
В Европе призвали отнять ЧМ-2026 у США
14 января
15
Кавазашвили раскритиковал Трампа: «Наглый американец, который творит, что ему вздумается»
9 января
13
Колосков назвал условие для отмены ЧМ-2026
4 января
22
ЧМ-2026 посоветовали отменить
3 января
5
ФИФА предрекли крах
3 января
6
Непомнящий ответил, повлияет ли атака США на Венесуэлу на проведение ЧМ-2026
3 января
8
Болельщики по всему миру призывают лишить США ЧМ-2026
3 января
29
Колосков объяснил, почему ФИФА никак не накажет США за атаку на Венесуэлу
3 января
9
ВидеоАфриканский пророк заявил, что ЧМ-2026 может не состояться
3 января
4
Колосков оценил вероятность переноса ЧМ-2026 из США на фоне атаки на Венесуэлу
3 января
11
ФИФА призвали лишить США ЧМ-2026 на фоне атаки на Венесуэлу
3 января
23
Пономарев жестко раскритиковал формат ЧМ-2026: «Ну куда, на фиг, такое дерьмо?»
2 января
4
Гасилин предположил, как Россия выступила бы на ЧМ-2026
2025.12.26 19:19
Глава иранского футбола высказался о том, что команде придется провести матч в честь ЛГБТ*
2025.12.25 21:08
12
Овчинников назвал условие для участия России в ЧМ-2026
2025.12.22 20:50
Неймар пообещал забить в финале ЧМ-2026
2025.12.21 13:39
Белый дом давал ФИФА указания, как должна выглядеть Премия мира для Трампа
2025.12.19 22:55
5
Колосков сказал, могут ли российские команды вернуться на турниры в 2026 году
2025.12.18 09:34
1
Фигу назвал четырех фаворитов ЧМ-2026
2025.12.15 21:35
Болельщики назвали «грабительскими» цены на билеты на ЧМ-2026
2025.12.14 21:55
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 