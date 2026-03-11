Ловчев оценил шансы «Спартака» пройти «Динамо» в Кубке России

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев не исключил, что команда сможет выйти в следующую стадию Пути РПЛ Кубка России.

В первом матче 1/2 финала красно-белые на «ВТБ Арене» проиграли «Динамо» со счетом 2:5.

«У «Спартака» есть шансы пройти «Динамо». «Динамо» не будет таким агрессивным, как в первом матче. Во‑вторых, когда «Барселона» играла с мадридским «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании ответную игру, проиграв первую со счетом 0:4, мы сидели и думали, что команда Флика может перевернуть исход.

Вот и «Спартак» может. Ничего страшного в «Динамо» нет. Да, они сейчас в порядке, им везет во многом. Так, как «Спартак» играл в обороне в первой игре, это чистый фарт для соперника. Три гола, без сомнения, «Спартак» может забить. Главный вопрос – как сыграют защитники», – сказал Ловчев.