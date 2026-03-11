  • Ловчев оценил шансы «Спартака» пройти «Динамо» в Кубке России

Ловчев оценил шансы «Спартака» пройти «Динамо» в Кубке России

11 марта, 16:58
13

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев не исключил, что команда сможет выйти в следующую стадию Пути РПЛ Кубка России.

В первом матче 1/2 финала красно-белые на «ВТБ Арене» проиграли «Динамо» со счетом 2:5.

«У «Спартака» есть шансы пройти «Динамо». «Динамо» не будет таким агрессивным, как в первом матче. Во‑вторых, когда «Барселона» играла с мадридским «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании ответную игру, проиграв первую со счетом 0:4, мы сидели и думали, что команда Флика может перевернуть исход.

Вот и «Спартак» может. Ничего страшного в «Динамо» нет. Да, они сейчас в порядке, им везет во многом. Так, как «Спартак» играл в обороне в первой игре, это чистый фарт для соперника. Три гола, без сомнения, «Спартак» может забить. Главный вопрос – как сыграют защитники», – сказал Ловчев.

  • Ответная игра состоится 18 марта.
  • Вылетевшая команда продолжит борьбу в Пути регионов.

Россия. Кубок Спартак Динамо Ловчев Евгений
...уефан
1773238759
...не войдём в двери, значит в окно залезем)...
Ответить
Литейный 4 (returned)
1773239102
Ну и сравнил Серафимыч Барсу с антинародным недоразумением! Заглотят от ментов очередную пятихаточку. Гыгыгы
Ответить
lordmrv
1773241489
Три то может и забьем, а вот пяток опять пропустим)))
Ответить
Челнинец
1773245540
да нету шансов
Ответить
нейтральныйкакникто
1773245786
Два дебила - это сила .!!! Я о двух КОНКУРЕНТАХ, что стебаются между собой , в этом чате ,чуть ниже!!!! !А так , всё возможно в этом мире- и отыграться 2-5,и снова залететь !!!
Ответить
k611
1773246673
Забить то может, но вот не пропустить - при такой игре защитников и голкипера большой вопрос...
Ответить
vvv123
1773314824
Ловчев шутник, а скорее клоун. Ну надо же так смятся над несчастными!
Ответить
