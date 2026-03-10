ФИФА сократила расходы на ЧМ-2026: подробности

Стало известно о сокращении операционных расходов на проведение чемпионата мира в 2026 году.
ФИФА уменьшила бюджет турнира на сумму более 100 миллионов долларов.
«Мы постоянно пересматриваем эффективность бюджета, чтобы как можно больше доходов можно было инвестировать в развитие футбола по всему миру.
Это никого не должно удивлять, поскольку перед всеми нашими турнирами и мероприятиями обычно проводится пересмотр бюджета», – сообщили в ФИФА.
Ранее в отчете Международной федерации футбола указывалось, что операционные расходы на ЧМ-2026 составят 1,12 миллиарда долларов, а общий бюджет, включая призовые выплаты и телевизионные операции, – 3,756 миллиарда долларов.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
Источник: The Athletic