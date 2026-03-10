Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ФИФА сократила расходы на ЧМ-2026: подробности

10 марта, 15:30
4

Стало известно о сокращении операционных расходов на проведение чемпионата мира в 2026 году.

ФИФА уменьшила бюджет турнира на сумму более 100 миллионов долларов.

«Мы постоянно пересматриваем эффективность бюджета, чтобы как можно больше доходов можно было инвестировать в развитие футбола по всему миру.

Это никого не должно удивлять, поскольку перед всеми нашими турнирами и мероприятиями обычно проводится пересмотр бюджета», – сообщили в ФИФА.

Ранее в отчете Международной федерации футбола указывалось, что операционные расходы на ЧМ-2026 составят 1,12 миллиарда долларов, а общий бюджет, включая призовые выплаты и телевизионные операции, – 3,756 миллиарда долларов.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.

Источник: The Athletic
Чемпионат мира
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
Радары новые закупить кому-то нужно.
Ответить
СильныйМозг
Жду радикалов на ЧМ 2026. Хочется техасской резни бензопилой в сышиа.
Ответить
Бумбраш
Жить все будут в одной общаге,есть из одного котелка)))
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 