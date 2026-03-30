Аршавин спрогнозировал победителя ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин предположил, кто выиграет ЧМ-2026.

«Да это очень трудно предсказать. Я вообще за Францию на последних мундиалях болею, но они меня подвели на последнем чемпионате мира. Но в целом по составу, мне кажется, сильнее Франции нет.

Но как играли испанцы – мне понравилось, что вот эта «тики-така» все равно переросла в более такой футбол, который с воротами. Но вот я думаю, что вообще европейская сборная выиграет.

Бразилия – на мой взгляд, состав средний. Аргентина – Месси, к сожалению, для всего футбола старенький. Другие сборные из Латинской Америки – та же Колумбия может преподнести сенсацию, но победит, на мой взгляд, европейская страна», – сказал Аршавин.