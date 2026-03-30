Аршавин спрогнозировал победителя ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин предположил, кто выиграет ЧМ-2026.
«Да это очень трудно предсказать. Я вообще за Францию на последних мундиалях болею, но они меня подвели на последнем чемпионате мира. Но в целом по составу, мне кажется, сильнее Франции нет.
Но как играли испанцы – мне понравилось, что вот эта «тики-така» все равно переросла в более такой футбол, который с воротами. Но вот я думаю, что вообще европейская сборная выиграет.
Бразилия – на мой взгляд, состав средний. Аргентина – Месси, к сожалению, для всего футбола старенький. Другие сборные из Латинской Америки – та же Колумбия может преподнести сенсацию, но победит, на мой взгляд, европейская страна», – сказал Аршавин.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.
- Действующий чемпион – сборная Аргентины.
Источник: ютуб-канал Fonbet