Власти Ирана ввели запрет для сборной на поездки во враждебные страны

Иран запретил своим спортивным командам поездки в страны, которые он считает враждебными.
«Присутствие национальных и клубных команд в странах, которые считаются враждебными и не могут обеспечить безопасность иранских спортсменов и членов команды, запрещено до дальнейшего уведомления», – говорится в заявлении министерства спорта Ирана.
Министерство добавило, что иранская футбольная федерация и клубы должны уведомить о решениии Азиатскую футбольную конфедерацию, чтобы можно было перенести места проведения матчей.
В заявлении упоминается матч «Трактора» в азиатской Лиге чемпионов против эмиратского «Шабаб Аль-Ахли», который должен был пройти в середине апреля вв Саудовской Аравии. При этом министерство не уточняет, какие именно страны считаются враждебными и куда стоит переносить игры.
- Ранее сообщалось, что сборная Ирана продолжает подготовку к ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
- Иран изъявил желание перенести свои матчи ЧМ-2026 из США в Мексику.
- Сейчас у сборной на турнире запланированы матчи с Новой Зеландией и Бельгией в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде, а затем с Египтом в Сиэтле.
- Ранее Иран выбрал город Тусон в штате Аризона в качестве места своего базирования на ЧМ-2026.