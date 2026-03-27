Власти Ирана ввели запрет для сборной на поездки во враждебные страны

Иран запретил своим спортивным командам поездки в страны, которые он считает враждебными.

«Присутствие национальных и клубных команд в странах, которые считаются враждебными и не могут обеспечить безопасность иранских спортсменов и членов команды, запрещено до дальнейшего уведомления», – говорится в заявлении министерства спорта Ирана.

Министерство добавило, что иранская футбольная федерация и клубы должны уведомить о решениии Азиатскую футбольную конфедерацию, чтобы можно было перенести места проведения матчей.

В заявлении упоминается матч «Трактора» в азиатской Лиге чемпионов против эмиратского «Шабаб Аль-Ахли», который должен был пройти в середине апреля вв Саудовской Аравии. При этом министерство не уточняет, какие именно страны считаются враждебными и куда стоит переносить игры.