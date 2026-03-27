Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Власти Ирана ввели запрет для сборной на поездки во враждебные страны

Власти Ирана ввели запрет для сборной на поездки во враждебные страны

27 марта, 12:45

Иран запретил своим спортивным командам поездки в страны, которые он считает враждебными.

«Присутствие национальных и клубных команд в странах, которые считаются враждебными и не могут обеспечить безопасность иранских спортсменов и членов команды, запрещено до дальнейшего уведомления», – говорится в заявлении министерства спорта Ирана.

Министерство добавило, что иранская футбольная федерация и клубы должны уведомить о решениии Азиатскую футбольную конфедерацию, чтобы можно было перенести места проведения матчей.

В заявлении упоминается матч «Трактора» в азиатской Лиге чемпионов против эмиратского «Шабаб Аль-Ахли», который должен был пройти в середине апреля вв Саудовской Аравии. При этом министерство не уточняет, какие именно страны считаются враждебными и куда стоит переносить игры.

  • Ранее сообщалось, что сборная Ирана продолжает подготовку к ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
  • Иран изъявил желание перенести свои матчи ЧМ-2026 из США в Мексику.
  • Сейчас у сборной на турнире запланированы матчи с Новой Зеландией и Бельгией в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде, а затем с Египтом в Сиэтле.
  • Ранее Иран выбрал город Тусон в штате Аризона в качестве места своего базирования на ЧМ-2026.

Еще по теме:
У Азмуна конфискуют имущество в Иране: подробности 11
Азмуна назвали предателем Ирана и выгнали из сборной 11
В Иране сформулировали позицию по участию в ЧМ-2026 1
Источник: Reuters
Чемпионат мира Лига чемпионов АФК Элит Иран Трактор Шабаб Аль-Ахли
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Все новости
Все новости
Власти Ирана ввели запрет для сборной на поездки во враждебные страны
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 