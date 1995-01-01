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    Трактор

    Город Тебриз
    Дивизион Иран-Про-Лига
    Сайт www.tractor-club.com/
    Тренер Пако Хемес
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