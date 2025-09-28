29 сентября в рамках 2 тура Лиги чемпионов Азии Элита иранский «Трактор» примет одного из лидеров ОАЭ – «Аль-Вахду». Встреча обещает быть напряженной: обе команды находятся в неплохой форме и показывают результативный футбол, но у каждого коллектива есть свои слабые места.

«Трактор»

Иранский клуб идет без поражений на протяжении 5 матчей, демонстрируя надежность в обороне. В последнем туре Лиги чемпионов команда сыграла вничью с «Шабаб Аль-Ахли» (1:1), показав сбалансированную игру. В национальном чемпионате «Трактор» также стабилен: победа над «Сепаханом» (2:1) и ничья с «Мохавематом» (0:0). За 5 последних встреч команда забила 7 голов и пропустила всего 3, в среднем 0.60 за игру. Сильная сторона коллектива – четкая структура и способность контролировать темп. Однако в атаке не всегда хватает разнообразия: в среднем 1.40 гола за матч.

«Аль-Вахда»

Клуб из ОАЭ подходит к игре с серией из трех побед подряд, включая важный успех над «Аль-Иттихадом Джидда» (2:1) в Лиге чемпионов. В последних 5 матчах «Аль-Вахда» забила 12 голов (в среднем 2.40 за игру), но и пропустила 5. Команда активно использует атакующую линию и старается давить на соперника с первых минут. В национальной лиге уверенно обыграны «Аль-Зафра» (5:2) и «Аль-Джазира» (1:0). При этом оборона подвержена ошибкам: даже в победных встречах соперники регулярно находили моменты.

Факты о командах

«Трактор»

Не проигрывает в 5 последних матчах.

В среднем: 1.40 гола забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр).

Сыграл вничью в стартовом туре Лиги чемпионов.

«Аль-Вахда»

Побеждает в 3 последних матчах.

В среднем: 2.40 гола забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр).

Забивает в 3 матчах подряд.

Прогноз на матч «Трактор» – «Аль-Вахда»

Иранская команда будет опираться на дисциплину и надежность обороны, но ей предстоит сдерживать одну из самых результативных атак в регионе. «Аль-Вахда» находится в отличной форме и вряд ли уйдет с поля без голов. Однако «Трактор» дома способен навязать борьбу и отличиться сам. Исходя из статистики, встреча должна получиться открытой, и ставка на результативный футбол выглядит оправданной.

