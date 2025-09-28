Введите ваш ник на сайте
«Трактор» – «Аль-Вахда»: прогноз и ставки на матч 29 сентября 2025 с коэффициентом 2.10

28 сентября 2025 9:28
Трактор - Аль-Вахда
29 сент. 2025, понедельник 19:00 | Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Обе команды забьют
Сделать ставку

29 сентября в рамках 2 тура Лиги чемпионов Азии Элита иранский «Трактор» примет одного из лидеров ОАЭ – «Аль-Вахду». Встреча обещает быть напряженной: обе команды находятся в неплохой форме и показывают результативный футбол, но у каждого коллектива есть свои слабые места.

«Трактор»

Иранский клуб идет без поражений на протяжении 5 матчей, демонстрируя надежность в обороне. В последнем туре Лиги чемпионов команда сыграла вничью с «Шабаб Аль-Ахли» (1:1), показав сбалансированную игру. В национальном чемпионате «Трактор» также стабилен: победа над «Сепаханом» (2:1) и ничья с «Мохавематом» (0:0). За 5 последних встреч команда забила 7 голов и пропустила всего 3, в среднем 0.60 за игру. Сильная сторона коллектива – четкая структура и способность контролировать темп. Однако в атаке не всегда хватает разнообразия: в среднем 1.40 гола за матч.

«Аль-Вахда»

Клуб из ОАЭ подходит к игре с серией из трех побед подряд, включая важный успех над «Аль-Иттихадом Джидда» (2:1) в Лиге чемпионов. В последних 5 матчах «Аль-Вахда» забила 12 голов (в среднем 2.40 за игру), но и пропустила 5. Команда активно использует атакующую линию и старается давить на соперника с первых минут. В национальной лиге уверенно обыграны «Аль-Зафра» (5:2) и «Аль-Джазира» (1:0). При этом оборона подвержена ошибкам: даже в победных встречах соперники регулярно находили моменты.

Факты о командах

«Трактор»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах.
  • В среднем: 1.40 гола забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр).
  • Сыграл вничью в стартовом туре Лиги чемпионов.

«Аль-Вахда»

  • Побеждает в 3 последних матчах.
  • В среднем: 2.40 гола забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр).
  • Забивает в 3 матчах подряд.

Прогноз на матч «Трактор» – «Аль-Вахда»

Иранская команда будет опираться на дисциплину и надежность обороны, но ей предстоит сдерживать одну из самых результативных атак в регионе. «Аль-Вахда» находится в отличной форме и вряд ли уйдет с поля без голов. Однако «Трактор» дома способен навязать борьбу и отличиться сам. Исходя из статистики, встреча должна получиться открытой, и ставка на результативный футбол выглядит оправданной.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

2.10
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Лига чемпионов АФК Элит Аль-Вахда Трактор
Рекомендуем
