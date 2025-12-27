28 декабря в рамках 18 тура чемпионата Англии «Сандерленд» на своем поле примет «Лидс». Обе команды проводят сезон с разными задачами, но подходят к очной встрече в неплохой форме. Хозяева стабильно набирают очки и держатся в верхней части таблицы, тогда как гости ведут борьбу за отрыв от зоны вылета, компенсируя проблемы в обороне высокой результативностью.

«Сандерленд»

«Сандерленд» в прошлом туре сыграл вничью с «Брайтоном» (0:0) и после 17 матчей имеет 27 очков, занимая 7 место. Команда отличается прагматичным стилем: в последних пяти встречах забито 5 мячей и пропущено 6. Особенно уверенно «Сандерленд» действует дома, не проигрывая в семи матчах подряд. При этом атакующий потенциал остается ограниченным – в среднем 1.00 гола за игру за последние пять матчей, а лучший бомбардир Вильзон Изидор отметился лишь четырьмя голами за сезон.

«Лидс»

«Лидс» подходит к матчу на фоне яркой победы над «Кристал Пэлас» (4:1). Команда не проигрывает в четырех последних турах и забивает в семи матчах чемпионата подряд. За последние пять игр «Лидс» оформил 13 голов – в среднем 2.60 за матч, что является одним из лучших показателей в лиге. Однако оборона остается слабым местом: 9 пропущенных мячей за тот же период и серия из 14 матчей подряд с пропущенными голами. В гостях «Лидс» не выигрывает в пяти последних встречах, что снижает его шансы на максимальный результат.

Факты о командах

«Сандерленд»

7 место после 17 туров

Не проигрывает дома в 7 матчах подряд

В среднем 1.00 забито и 1.20 пропущено за игру (последние 5 матчей)

2 победы и 2 ничьи в последних 4 турах

«Лидс»

16 место после 17 туров

Забивает в 7 матчах чемпионата подряд

В среднем 2.60 забито и 1.80 пропущено за игру (последние 5 матчей)

Не выигрывает в 5 последних гостевых матчах

Прогноз на матч «Сандерленд» – «Лидс»

С учетом домашней стабильности «Сандерленда» и результативного, но уязвимого в обороне «Лидса», матч выглядит конкурентным и потенциально результативным. Гости регулярно находят свои моменты, но редко сохраняют ворота в неприкосновенности, тогда как хозяева способны воспользоваться ошибками соперника.

Рекомендованные ставки: