«Сандерленд» – «Лидс»: прогноз и ставки на матч 28 декабря с коэффициентом 1.65

27 декабря 2025 9:04
Сандерленд - Лидс
28 дек. 2025, воскресенье 17:00 | Англия. Премьер-лига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Обе команды забьют
Сделать ставку

28 декабря в рамках 18 тура чемпионата Англии «Сандерленд» на своем поле примет «Лидс». Обе команды проводят сезон с разными задачами, но подходят к очной встрече в неплохой форме. Хозяева стабильно набирают очки и держатся в верхней части таблицы, тогда как гости ведут борьбу за отрыв от зоны вылета, компенсируя проблемы в обороне высокой результативностью.

«Сандерленд»

«Сандерленд» в прошлом туре сыграл вничью с «Брайтоном» (0:0) и после 17 матчей имеет 27 очков, занимая 7 место. Команда отличается прагматичным стилем: в последних пяти встречах забито 5 мячей и пропущено 6. Особенно уверенно «Сандерленд» действует дома, не проигрывая в семи матчах подряд. При этом атакующий потенциал остается ограниченным – в среднем 1.00 гола за игру за последние пять матчей, а лучший бомбардир Вильзон Изидор отметился лишь четырьмя голами за сезон.

«Лидс»

«Лидс» подходит к матчу на фоне яркой победы над «Кристал Пэлас» (4:1). Команда не проигрывает в четырех последних турах и забивает в семи матчах чемпионата подряд. За последние пять игр «Лидс» оформил 13 голов – в среднем 2.60 за матч, что является одним из лучших показателей в лиге. Однако оборона остается слабым местом: 9 пропущенных мячей за тот же период и серия из 14 матчей подряд с пропущенными голами. В гостях «Лидс» не выигрывает в пяти последних встречах, что снижает его шансы на максимальный результат.

Факты о командах

«Сандерленд»

  • 7 место после 17 туров
  • Не проигрывает дома в 7 матчах подряд
  • В среднем 1.00 забито и 1.20 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • 2 победы и 2 ничьи в последних 4 турах

«Лидс»

  • 16 место после 17 туров
  • Забивает в 7 матчах чемпионата подряд
  • В среднем 2.60 забито и 1.80 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Не выигрывает в 5 последних гостевых матчах

Личные встречи
29% (2)
43% (3)
29% (2)
6
Забитых мячей
7
0.86
В среднем за матч
1
1:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Лидс
2 : 1
17.02.2025
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Сандерленд
2 : 2
04.10.2024
Лидс
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Лидс
0 : 0
09.04.2024
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Сандерленд
1 : 0
12.12.2023
Лидс
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Лидс
1 : 1
07.04.2018
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
19.08.2017
Лидс
Англия. Кубок, 3 раунд
Сандерленд
1 : 0
04.01.2015
Лидс
Показать все

Прогноз на матч «Сандерленд» – «Лидс»

С учетом домашней стабильности «Сандерленда» и результативного, но уязвимого в обороне «Лидса», матч выглядит конкурентным и потенциально результативным. Гости регулярно находят свои моменты, но редко сохраняют ворота в неприкосновенности, тогда как хозяева способны воспользоваться ошибками соперника.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

1.65
Обе команды забьют
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Лидс Сандерленд
Рекомендуем
