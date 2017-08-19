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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Лидс
Сандерленд - Лидс: обзор матча 19 августа 2017
Сандерленд
19.08.2017, суббота, 19:30
Англия. Чемпионшип, 4 тур
0 : 2
Завершен
Лидс
76'
С. Даллас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Лидс
Желтая карточка
Д. Ндонг
82'
76'
ГОЛ! 0:1!
С. Даллас
Желтая карточка
Л. Коне
69'
68'
Желтая карточка
Ф. Видвальд
Желтая карточка
Б. Гэллоуэй
36'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Лидс
1
Феликс Видвальд
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Сандерленд
87
Роббин Рюйтер
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
35
Конор Шонесси
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
4-3-1-2
23
Стил
22
Гэллоуэй
5
Коне
2
Джонс
3
Браунинг
10
Хонимэн
6
Каттермол
22
Ндонг
46
МакГиди
11
Граббан
9
Воган
4-1-2-1-1
1
Видвальд
18
Янссон
6
Купер
12
Эйлинг
7
Алиоски
27
Филлипс
32
О'Кейн
6
Анита
19
Эрнандес
81
Экубан
Остались в запасе
Сандерленд
Лидс
87
Роббин Рюйтер
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
15
Стюарт Даллас
ПЗ
7
Кемар Руф
ЦФ
31
Роберт Грин
ВР
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
35
Конор Шонесси
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
87
Роббин Рюйтер
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Остались в запасе
15
Стюарт Даллас
ПЗ
7
Кемар Руф
ЦФ
31
Роберт Грин
ВР
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
35
Конор Шонесси
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Сандерленд - Лидс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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