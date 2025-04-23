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Лидс
Даниэль Фарке
Даниэль Фарке
Лидс
Германия
30 октября 1976 (50)
Тренер
Статистика
Новости
Экс-тренера «Краснодара» могут уволить из «Лидса», несмотря на выход в АПЛ
2025.04.23 18:59
Бывший тренер «Краснодара» возглавил «Лидс»
2023.07.05 09:24
Экс-тренер «Краснодара» может возглавить «Лидс» или «Селтик»
2023.06.10 16:49
«Боруссия» М уволила экс-тренера «Краснодара»
2023.06.02 18:35
1
Экс-тренер «Краснодара» зовет Сперцяна в Бундеслигу
2023.05.01 21:27
1
«Краснодар» мог выстрелить весной». Мартынович рассказал о работе с тренером Фарке
2022.08.19 13:46
1
Рамирес: «Краснодар» при Фарке боролся бы за чемпионство с «Зенитом»
2022.07.04 15:10
3
Фарке возглавил «Боруссию» М. В марте он ушел из «Краснодара», не проведя ни одного матча
2022.06.04 17:28
1
Экс-тренер «Краснодара» Фарке близок к подписанию контракта с «Боруссией» М
2022.06.04 09:18
Фарке – об уходе из «Краснодара: «Понял, что привлекательной перспективы уже не будет»
2022.05.28 09:48
6
Агент Фарке отказался комментировать возвращение тренера в «Краснодар»
2022.04.28 12:57
1
Сафонов: «С Фарке мог бы быть самый сильный «Краснодар» в истории»
2022.03.26 11:25
5
Агент Фарке исключил возвращение тренера в Россию
2022.03.17 12:59
Фарке – об уходе из «Краснодара»: «Политическая ситуация не оставила выбора. Семья попросила вернуться на родину»
2022.03.02 17:04
4
⚡ «Краснодар» расторг контракт с Фарке. Он возглавил команду в январе
2022.03.02 15:40
20
Видео
Фарке впервые посетил стадион «Краснодара»
2022.02.22 18:42
1
Фарке – о задачах «Краснодара»: «Показывать достойный футбол и не концентрироваться на месте в таблице»
2022.02.21 09:35
1
Фарке – о «Краснодаре» на сборах: «Очень приятная команда, от которой ожидаю яркого старта»
2022.02.21 00:24
2
Сульшер посетит матч «Краснодар» – «Ростов» («РБ Спорт»)
2022.02.20 17:33
Сорокин: «Ничего не знал о Фарке. Стал гуглить»
2022.02.11 22:27
1
Фарке: «С одиннадцатью 18-летними воспитанниками в основе ты ничего не выиграешь»
2022.02.11 10:02
4
Фарке: «Выпили бы с Клоппом по паре бутылок пива на необитаемом острове»
2022.02.11 09:24
2
Фарке: «Буду рад, если «Краснодар» в следующем сезоне получит шанс сыграть в еврокубках»
2022.02.11 07:46
3
Фарке: «Моя команда никогда не будет «парковать автобус». Нужна верность принципам»
2022.02.11 00:20
5
Фарке: «Сафонов – один из лучших вратарей Европы. Однажды он станет голкипером мирового класса»
2022.02.10 23:23
6
Фарке: «Я не сразу принял предложение «Краснодара»
2022.02.10 22:53
Фарке – о критике со стороны Черданцева: «Экспертам нужно говорить яркие вещи для заголовков»
2022.02.10 21:48
5
Фарке: «Слуцкий – легенда. Ожидания от его работы в «Халл Сити» были завышенными»
2022.02.10 20:57
1
Товарищеский матч. «Краснодар» впервые победил при Фарке, обыграв 3:2 «Жилину»
2022.01.23 17:13
5
Фарке: «Моя игровая философия? Усердная работа, честность, удовольствие»
2022.01.23 15:56
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